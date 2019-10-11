Hayat Eskimeyen film günleri başlıyor
SİNEMA

Eskimeyen film günleri başlıyor

Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (BİSAV TSA), Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen Eskimeyen Film Günleri’nin bu sene 3.’sü gerçekleşecek. Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden ödüllü Türk filmlerine uzanan geniş bir film seçkisini izleyici ile buluşturacak olan etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve senarist söyleşisi ve bir de panel var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın başrollerde olduğu Vesikalı Yarim filmi.
Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın başrollerde olduğu Vesikalı Yarim filmi.

Klasikler, zaman içerisinde kültleşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türk sinemasının mevcut birikimi yeni kuşaklara aktarılıyor.

Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarıyla renklenecek programda ayrıca sinema sohbetleri; “Nurettin Özel ile Milli Sinemaya Bugünden Bakmak”, “Selim İleri ile Yeşilçam Sohbeti” düzenlenecek.

  • Her yıl olduğu gibi bu sene de İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Türk sinemasını konu eden bir panel gerçekleşecek: “Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında Ses ve Müzik”. Keyifli film gösterimlerinin yanı sıra yapılan söyleşi ve panelller ile Yeşilçam’ın günümüz insanının duygu dünyasında nasıl karşılık bulduğu tartışmaya açılacak.

Programda Klasikler, Gizli Hazineler, Post-Yeşilçam Sineması, Yeni Türk Sineması olmak üzere dört ana başlık bulunuyor. Bu başlıklar altında Lütfi Ö. Akad, Halit Refiğ, Osman Fahir Seden, Ömer Kavur, Yavuz Turgul, Reha Erdem, Kaan Müjdeci olmak üzere pek çok yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek.

Bu sene de programdaki filmler üzerine yazılmış makalelerden oluşan, Türk Sineması Araştırmaları arşivinden afiş ve görsellerin yer aldığı, Türkçe ve İngilizce basılan özel bir kitap sinemaseverlerin dikkatine sunulacak.

3. Eskimeyen Film Günleri
  • Program
  • 15 Ekim Salı günü Bilim ve Sanat Vakfı’nda, Vesikalı Yarim (1968) ve A Ay (1988) filmlerinin gösterimiyle başlayacak.
  • 16 Ekim Çarşamba günü İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Dragos Kampüsü’ndeki gösterim salonunda Cenetin Çocukları (1977), Muhsin Bey (1987) ve Gizli Yüz (2000) izleyici ile buluşacak.
  • Film gösterimlerinin ardından moderatörlüğünü Ayça Çiftçi’nin yapacağı, Peyami Çelikcan, Nezih Erdoğan, Çiğdem Borucu ve Özge Özyılmaz’ın konuşmacı olarak yer alacağı panelin başlığı, “Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında Ses ve Müzik”.
  • 17 Ekim Perşembe günü Teyzem (1986), Garip Bir Koleksiyoncu (1994) filmleri Bilim ve Sanat Vakfı’nda seyirciyle buluşacak. Film gösterimlerinin ardından Garip Bir Koleksiyoncu filminin yönetmeni Nurettin Özel ile bir söyleşi yapılacak.
  • 18 Ekim Cuma günü etkinlik kapsamında Bilim ve Sanat Vakfı’nda gösterilecek filmler: Çalıkuşu (1966), İstanbul’un Fethi (1951) ve Sivas (2014).
  • 19 Ekim Cumartesi, Lütfi Ö. Akad’ın yönettiği, Selim İleri’nin senaryosunu yazdığı Yaralı Kurt (1972) filmi izlenecek. Film gösteriminin ardından yapılacak söyleşide usta yazar Selim İleri, Yeşilçam’da senaryosunu yazdığı filmlere dair anılarını, izlenimlerini paylaşacak.

Eskimeyen Film Günleri'nde film gösterimleri, sinema sohbetleri, panel ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

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