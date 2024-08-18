Tarih ve kültürün buluştuğu yer: Mardin

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen turizmin 81 ile ve 365 güne yayılması projesi kapsamında Mardin önemli bir konumda. Kent, tarihi ve doğal mimari yapısı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ggeçtiğimiz bir yıllık süreçte şehri günübirlik ziyaret edenler dahil 2 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlandı. Bu ziyaretçilerden 450 bini ise en az bir gece konakladı. Mardin bu yılın ilk 6 ayında 238 bin kişiyi ağırladı. Bu kentin kendi rekoru.





Midyat sokaklarında pizza kokusu

Mardin’de görülmesi gereken yerlerin başında Midyat geliyor. Bakanlık son yıllarda Midyat’a 50 milyon liraya yakın yatırım yaptı. Midyat, kiliseler, manastırlar, yeraltı şehirleri, mağaraları, camileri ile görülmeye değer. Midyat’ın Elbeğendi köyü de dünyada adını pizza köyü olarak duyurdu. Köy Midyat’a gelen turistlerin en yoğun ziyaret ettiği yerlerden biri.





12 bin mezarlıklı manastır

Mor Gabriel Manastırı hala aktif bir şekilde hizmet veriyor. Günde üç kere 6. Yüzyıldan kalma tarihi çan çalıyor ve Süryaniler ibaretlerini gerçekleştiriyor. Manastırda bölgenin ruhani lideri olan 3 rahip, 13 rahibe, 24 öğrenci ve 2 aile yaşıyor. Dört bölümün gezindirildiği Manastır’da mezarlık bölümü yer alıyor. Mezarlıktaki 15 mezar lahitinde 12 bin kişi gömülü. Bölgenin ruhani liderinin vefat etmesi durumunda defnedileceği yer de hazır. Vefat eden kişi kıyamet günü Hz. İsa’nın Doğu’dan geleceğine inanıldığı için Doğu’ya bakan bir taht üzerine oturtularak defnediliyor.





Sokak boyu tarih

Gecesi ayrı gündüzü ayrı büyüleyici olan Eski Mardin’de ilk durak Peygamber efendimize ulaklık eden Abdullah Bin Enes El Cüheyni’nin kabrinin bulunduğu Şeyh Çabuk Camii oldu. Ardından aynı sokak üzerinde bulunan Kırklar Kilisesi, Protestan Kilisesi, Latifiye Camii, Şehidiye Camii, Revaklı Çarşısı ve Bakırcılar Çarşısı bulunuyor. Mardin Kalesi ve Zinciriye Medresesi’ne uğrayarak Mardin kuş bakışı seyredilebiliyor. Cezeri’nin çalışmalarının bulunduğu ve döneminin Oxford’u olarak adlandırılan Kasımiye Medresesi’nde Kaşık Pusula, Küresel Güneş Saati, Sihirli Şişe, Rubu Tahtası, İnteraktif Denizcilik Pusulası Yön Tespiti gibi buluşlar sergileniyor.





Dünyanın ilk biyolojik savaşı

Dara Antik Kenti Mardin’in yükselen destinasyonu. Yetkililer geçtiğimiz yıl kenti yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. 12 bin senelik tarihi olan alanda kazı çalışmaları devam ediyor. Kent dünya tarihinin önemli büyük savaşlarına da ev sahipliği yapmış. Doğu Roma İmparatorluğu ile Sasani İmparatorluğu arasında yaşanan ve dünyanın ilk biyolojik savaşı olduğu rivayet edilen Dara’da kazılan hendeklere akrep ve yılanların yerleştirildiği biliniyor. Antik kente bu savaşlar ile ilgili bilgilendirme kitabeleri ve bilgi notları asılacak. Dara’nın altyapı güçlendirme çalışmaları da devam ediyor.





Karadeniz’i aratmıyor

Şehri gezen ziyaretçiler Karadeniz’i aratmayacak serinlik ve yeşillikteki Beyazsu’da dinleniyor. Yöresel yemeklerin bulunduğu alanda suyun sesi ve serinliği huzur verirken, bazı misafirler de suda yüzerek sıcağın etkisini kırmaya çalışıyor.





Turizimcilerden çevre yolu isteği

Şehirdeki turizmcilerin ve sanayicilerin talepleri arasında Mardin çevre yolu yapılmasını ve Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nın uluslararası uçuşun olmasını dile getiriyor.



