Hayat Tarihi yeniden çocuklar yazacak
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Tarihi yeniden çocuklar yazacak

Tarihi Yazan Çocuklar Projesi 100 kitaplık seriden oluşuyor. Seride 20 lider, 20 bilim insanı, 10 gönül eri, 11 millî mücadelenin halk kahramanı, 22 edebiyatçı ve 17 büyük sanatçı ve sporcu yer alıyor.

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Aslı Gül Yeni Şafak
Tarihi yeniden çocuklar yazacak
Tarihe adını altın harflerle yazdırmış 100 önemli şahsiyetin hayatı, özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara hitap edecek şekilde hazırlandı.

Çocuklara rol model olacak kişileri tanıtma gayesiyle hazırlanmış “Tarih Yazan Çocuklar” projesi, geleneğimizin ruhu ile teknolojiyi harmanlayarak çocukları keyifle okuyacakları kitaplarla buluşturuyor. Proje, “görsel” ve “işitsel” öğrenmeyi de merkeze alarak her kitap video animasyonlarla ve uygulamalarla destekleniyor. “Tarih Yazan Çocuklar Projesi” ilkokul öğrencilerine yönelik psikoloji ve tarih bilimi uzmanlarından onaylanarak hazırlandı. Kitapların kahramanları, kendisini tanıyacak çocuklar gibi ilkokul yaşlarında çocuklardan oluşuyor. Çocuklar, kendi anlatımlarıyla kahramanların hayatlarını okuyarak, dinleyerek, izleyerek onların dünyasını keşfediyorlar.

40 DİLE ÇEVRİLİYOR

Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile ilgili olarak Albayrak Medya Birlikte Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Teoman Ezici “Tarihe adını altın harflerle yazdırmış 100 önemli şahsiyetin hayatı, özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara hitap edecek şekilde hazırlandı. Her bir kitabımız pedagojik gereklilikler gözetilerek; hikayeleme, yazım ve çizim aşamalarında, konusunda uzman bir pedagojik danışma kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Hedefimiz tüm dünya çocuklarının bu isimlerden ve eserlerinden haberdar olması, ilham alması. Kitaplarımız Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Çince, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi dillerinde hazırlandı ayrıca Türki Cumhuriyetleri’nde içinde olduğu 40 dile çeviri çalışmalarımız da devam ediyor” diyor.

Projeyle ilgili olarak sınıf kitaplık çalışmalarına da değinen Ezici şu bilgileri veriyor: “İlk olarak Bursa’da Yıldırım Belediyesi ile ortaklaşa sınıf kitaplık çalışmasına imza atıyoruz. Türkiye’deki 236 bin sınıfta eğitim gören 5 milyona yakın öğrenciye farklı ufuklar açmasını arzuladığımız projemizin ilk tohumlarını Bursa’da atıyoruz.Türkçe dahil 7 dilde hazırlanmış animasyon videoları sayesinde, kitaplarımıza dijital erişim mümkün hale getirildi. Kitaplarımıza ait çizimler ile çeviri metinlerin ilgili dilin orijinal aksanıyla yapılan seslendirilmesi yoluyla 7 dilde sesli kitaplar ve animasyon videoları hazırlandı. Dileyen herkes kitapların arka kısmında yer alan QR kod ile internet üzerinden bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlardan kitapların video animasyonlarına erişim sağlayabilecek. Bu kodlar sayesinde öğretmenler kitapları akıllı tahtalardan izletebilecek. Amacımız tarihe damgasını vurmuş önemli şahsiyetleri çocuklara anlatmak, bu değerleri geleceğe taşımak.”

Tarihimizde ve medeniyetimizde önemli çalışmalara imza atmış, keşifler yapmış, kahramanlıklarda bulunmuş kişilerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı “100 Kitaplık Seri”nin tamamında Oğuz Kağan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e 20 Büyük Lider, Seyit Onbaşı’dan Nene Hatun’a 11 Millî Mücadelenin Halk Kahramanı, Cezeri’den Aziz Sancar’a 20 Büyük Bilim İnsanı, Mevlana’dan Yunus Emre’ye 10 Büyük Gönül Eri, Kaşgarlı Mahmut’tan Mehmet Akif’e 22 Büyük Edebiyatçı ve Mimar Sinan’dan Ara Güler’e 17 Büyük Sanatçı ve Koca Yusuf’tan Naim Süleymanoğlu’na Büyük Sporcular bulunuyor. Birlikte Dağıtım ve Hayy Kitap’ın ortak çalışmasıyla hayata geçen projede setlere birlikte.com.tr üzerinden ve tüm seçkin kitapçılardan ulaşılabiliyor.

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