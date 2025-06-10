Uçaktaki aceleci yolculara uyarı

Artan şikayetler üzerine SHGM, tüm hava yolu şirketlerine yeni bir anons genelgesi gönderdi. Yeni anons metninde, “Değerli yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi çözmeyiniz, ayağa kalkmayınız ve baş üstü dolaplarını açmayınız” ifadesi yer alıyor. Ayrıca, yolcuların çıkış sırasında öncelik sırasına dikkat etmeleri istenerek, “Önünüzdeki/civarınızdaki yolcuların çıkış önceliği hakkını gözeterek kendi çıkış sıranıza riayet ediniz. Çıkış sıranız gelmeden ayağa kalkmayınız ve koridorda ilerlemeyiniz” uyarısı da yapılacak.