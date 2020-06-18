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Yaz Kur’an kursları online’da: Online kurslar 29 Haziran tarihinde Diyanet TV üzerinden başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığının yaz Kur’an kurslarına başvurular başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim ile düzenlenecek kurslara, öğrenciler internet üzerinden başvuracak. 29 Haziran’da başlayacak eğitimler Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden 6 hafta boyunca sürecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim ile düzenleyeceği yaz Kur’an kurslarına internet üzerinden başvuru almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, 2020 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uzaktan Eğitim Programı’na internet üzerinden başvurabiliyor. Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında yüz yüze eğitimlere ara verilmiş, hafızlık eğitimleri başta olmak üzere tüm programlar uzaktan eğitim metoduyla sürdürülmüştü. 2020 yılı yaz Kur’an kursları da bu kapsamda uzaktan eğitim ile düzenlenecek. Her sene yaklaşık 3 milyon öğrencinin kayıt yaptırdığı, Kur’an-ı Kerim öğrendiği, itikad, ibadet ve ahlak dersleri aldığı yaz Kur’an kursları, bu yıl Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek. 29 Haziran’da başlayacak eğitimler 6 hafta sürecek.

DERS KİTAPLARI MÜFTÜLÜKLERDE

Öğrenciler, internet üzerinden başvurunun ardından kendilerine en yakın il ve ilçe müftülüğünden yaz Kur’an kursu ders kitaplarını temin edebilecek. Müftülüklere gidemeyen öğrenciler ise “https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller” adresinden ya da başvurdukları ekrandan taşınabilir belge (PDF) olarak söz konusu ders kitaplarını bilgisayarına indirebilecek. Diyanet TV’de yayın saatini kaçıran öğrenciler, geçmiş bölümlere ait eğitim videolarını Diyanet TV Youtube kanalından izleyebilecek.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE EĞİTİM VİDEOLARI

Kur’an kursunda ‘Kur’an öğreniyorum’, ‘Kur’an okuyorum’, ‘Dinimi öğreniyorum’ programları olacak. Hazırlanan eğitimde, öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacak. Öğrencilerin yaş grupları, bilgi seviyeleri ve diğer hususlar dikkate alınarak eğitim videoları hazırlandı.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE SINAV YAPILACAK

  • Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kur’an kursu eğitimlerinin son haftasında (4-14 Ağustos 2020), program başvurularının alındığı internet sayfası üzerinden isteğe bağlı olmak üzere değerlendirme testi uygulayacak. Başarılı olan öğrencilere, “Çevrimiçi Yaz Kur’an Kursu Katılım Belgesi” verilecek.

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