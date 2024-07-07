Yazarlarımıza TYB ödülü

Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen törene Yeni Şafak ve Ketebe Yayınları yazarları aldığı 4 ödülle törene damga vurdu. Basın/fıkra dalında yazarlarımızdan Aydın Ünal ve Nedret Ersanel ödül aldı. Ketebe Yayınlarından çıkan eserleriyle hikaye dalında Gülşen Funda, roman dalında ise Kaan Murat Yanık TYB 2023 ödüllerinin sahibi oldu.
YENİ ŞAFAK’TA YAZAR OLDUĞUMU HİSSETTİM
Gazetemiz yazarı Aydın Ünal ödül sonrası yaptığı açıklamada “1990’larda başladım yazı yazmaya. 10 bin sayfadan fazla yazı yazmışımdır. Türkiyenin en çok yazanlarından biriyim. Ama iki olay kendimi yazar gibi hissettirdi. Yeni Şafak’ta yazarken kendimi yazar hissettim. Bir de bugün TYB’nin ödülünü alınca yazar hissettim. Pulitzer verseler bu kadar sevinmezdim” dedi. Ersanel ise ödül almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek TYB’ye teşekkür etti. TYB Vefa Ödülü İrfan Çalışan’a, Üstün Hizmet Ödülleri ise Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç ve Belkis İbrahimhakkıoğlu’na takdim edildi. Şiir, deneme, fikir, inceleme, edebi tenkit, hatıra, gezi, şehir, biyografi, çocuk edebiyatı, dergi, elektronik yayıncılık, televizyon programı, televizyon belgeseli, radyo programı, kamu yayıncılığı, özel yayıncılık dallarında isimler ödüllendirildi.