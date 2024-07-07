Yazarlarımıza TYB ödülü

Gazetemiz yazarı Aydın Ünal ödül sonrası yaptığı açıklamada “1990’larda başladım yazı yazmaya. 10 bin sayfadan fazla yazı yazmışımdır. Türkiyenin en çok yazanlarından biriyim. Ama iki olay kendimi yazar gibi hissettirdi. Yeni Şafak’ta yazarken kendimi yazar hissettim. Bir de bugün TYB’nin ödülünü alınca yazar hissettim. Pulitzer verseler bu kadar sevinmezdim” dedi. Ersanel ise ödül almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek TYB’ye teşekkür etti. TYB Vefa Ödülü İrfan Çalışan’a, Üstün Hizmet Ödülleri ise Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç ve Belkis İbrahimhakkıoğlu’na takdim edildi. Şiir, deneme, fikir, inceleme, edebi tenkit, hatıra, gezi, şehir, biyografi, çocuk edebiyatı, dergi, elektronik yayıncılık, televizyon programı, televizyon belgeseli, radyo programı, kamu yayıncılığı, özel yayıncılık dallarında isimler ödüllendirildi.