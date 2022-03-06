Yeşilay sağlıklı yaşama çağırıyor

Bağımlılıkla bir asrı aşkın süredir mücadele eden Yeşilay, pek çok kişiye umut oldu. Bağımlılıktan kurtulmanın ilk kuralının ‘oluşmadan önlemek’ olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Eğer bağımlılık oluşmuşsa bireye gerekli destekleri vererek yeniden yaşama kazandırmak ise sürecin en önemli ikinci aşaması” dedi. Öztürk, yürüttükleri mücadeleyi 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Yeni Şafak için anlattı:

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Yeşilay, bundan 102 yıl önce alkol bağımlılığıyla mücadele etme ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunma hedefiyle kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Zamanla bağımlılıklar çeşitlendikçe, biz de mücadele alanlarımızı genişlettik. Bugün tütün, alkol, madde gibi kimyasal bağımlılıkların yanı sıra kumar ve teknoloji gibi davranışsal bağımlılıklarla da mücadelemizi sürdürüyoruz.

BAĞIMLILIK HASTALIKTIR

Bağımlılık bir hastalık ve hem bireyin hem de toplum sağlığını tehdit ediyor. Sigara ve alkolün obezite ile birlikte bulaşıcı olmayan hastalıklara neden olan 3 temel risk faktörü arasında yer aldığını biliyoruz. Bu faktörler dünyadaki ölümlerin başlıca nedenleri arasında geliyor. Bağımlılığın oluşması bir tercih değil; aile, arkadaş, çevresel koşullar gibi pek çok etkiden besleniyor. Dolayısıyla çocuklarımız, sevdiklerimiz bu riskle karşı karşıya. Bu riski görmezden gelemeyiz, birlikte mücadele edersek başarabiliriz.

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İKİ AŞAMALI MÜCADELE

Yeşilay olarak biz mücadelemizi iki aşamada sürdürüyoruz: Bağımlılıkları oluşmadan önlemek ve bağımlının oluştuğu durumlarda da bireye destek olarak onun yeniden yaşama kazandırılmasını sağlamak. Önleme alanında yürüttüğümüz her çalışma bizim için çok önemli; çünkü bu çalışmalar sayesinde bireylerin küçük yaşlardan itibaren sanatın, sporun, eğitimin ışığında iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını sağlıyoruz. Ancak “Yeşilay Varsa Hayat Var” mesajıyla kutladığımız Yeşilay Haftası’nda ben özellikle bağımlı vatandaşlarımıza seslenmek ve onları sağlıklı yaşama davet etmek istiyorum.

HER KOŞULDA YANINIZDAYIZ

Yeter ki bağımlılıktan kurtularak, sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyin. Uzmanlarımızla birlikte her zorluğu aşmanıza yardım ediyoruz. Çocuğu bağımlılıktan kurtulan bir anne bize "Oğluma hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim" yazan bir not göndermişti. Biz bu yeniden renklenme öykülerine tanıklık ettikçe bu işi yaptığımız için şükrediyoruz. Bu mücadeleye destek olan, gönülden Yeşilay’lı herkesle birlikte Yeşilay Haftası coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hep bir ağızdan “Yeşilay Varsa Hayat Var” dediğimiz Yeşilay Haftası kutlu olsun!

BIRAKABİLİRSİNİZ!

Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırladığımız “Bırakabilirsin” mobil uygulaması, sigarayı bırakmak isteyenlere ihtiyaç duydukları desteği sağlayacak şekilde tasarlandı. Uygulamayı ücretsiz olarak indiren kullanıcılar nikotin bağımlılık seviyelerini ölçüyor, bırakma sürecini planlayabiliyor. Hatta sigara isteğiyle etkili baş etme yöntemlerini de öğreniyor.

ALKOLE HAYIR DE!

Yeşilay olarak geçtiğimiz hafta alkol bağımlılığının zararlarına ve aile içi şiddete etkileri üzerine ‘Alkole Hayır De’ kampanyasını hazırladık. Pandemi maalesef bireylerin stresle başa çıkmak için alkol kullanım riskini ve alkol kullanım bozukluğu kaynaklı aile içi şiddeti artırdı. Alkolün her yudumda aile içi şiddet riskini artırdığını hatırlatmak ve alkol sorunu yaşayanları Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) başvurmaya davet ediyorum.

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115 YEDAM HATTI ÜCRETSİZ

Yeşilay bağımlılık sorunu yaşayan kişi ve ailelerine YEDAM’larda ücretsiz psikososyal destek sağlıyor. Destek almak isteyenler merkezlere gelerek veya 115 YEDAM danışma hattı üzerinden Yeşilay uzmanlarına ulaşıyor.

ÖZGÜN Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası neden kutlanılır?