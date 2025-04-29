Zafer Ergin'den Kurtlar Vadisi itirafı: 'Kötü alışkanlıklara...'

Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nde 'Mehmet Karahanlı' karakterine hayat veren Zafer Ergin, diziye 74. bölümde veda etmişti.





Uzun yıllar devam eden Kurtlar Vadisi'nden erken ayrılan Zafer Ergin'in bu vedası seyirciyi epey şaşırtmıştı. Usta oyuncu diziden neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı.





Zafer Ergin, Bloomberg HT programında, geçmişte rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA YOL AÇTIĞI İÇİN"

Ünlü oyuncu; "Arka Sokaklar öncesi bir diziyi de yeni bırakmıştım zararlı olduğu için kötü alışkanlıklara yol açtığı için. Üstelik çok sempatik şartlar da vardı" dedi.





"TELEVİZYON, BÜYÜK BİR SİLAHTIR"