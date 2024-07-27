Zehir saçan uygulamaya yasak: Müstehcen içerikleri ve LGBT sapkınlığıyla büyük tepki çekmişti

Popüler kitap okuma ve yazma uygulaması adı altında gençleri zehirleyen Wattpad için harekete geçildi. Ateizm, LGBTİ+, pedofili ve ensest temalı müstehcen içerikler hiçbir filtreleme ve yaş unsuru gözetilmeksizin gençlere sunulan uygulama ebeveynlerin tepkisini çekmiş, edebi ve ahlaki bir katkı sunmaktan ziyade kültürel bir yozlaşma oluşturan platform için şikayetler peş peşe gelmişti.

Gençleri ailelerinden soğutuyorlar

Yeni Şafak’a konuşan Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Ayşegül Aydemir fenomenlerin sunduğu hayat tarzlarının gerçeklik algısından oldukça uzak olduğunu belirterek gençlerin gerçek dışı beklentilere girerek öz güvenlerinde düşüş ve ailelerinden memnuniyetsizlik yaşamalarına sebep olacağını ifade etmişti.





İthal fikirler sorunlu zihinler

75 milyondan fazla hikaye bulunan Kanada menşeli Wattpad’in, “Cinsiyetçilik ve ötekileştirme temalı içeriklerle çocukların cinsiyet kimliklerini ve rollerini keşfetmelerini zorlaştırdığını” dile getiren Aydemir, çocuklarının dijital aktivitelerinin ailelerce kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çocuğunuzun okuduğu içeriği mutlaka kontrol edin

Dijital içerik üreticisi Orhan Toker, zararlı içerikler bulunduran bu hikayelerin popülerleştikçe kitap olarak basıldığını ve ailelerin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Toker, "Bu sapkın kitaplar ne yazık ki kitap fuarlarında satılıyor. Aileler uyanık olmalı. Çocukların elinde tablet var. 'Ne yapıyorsun?' diye soruyor ebeveyn, çocuk, 'Kitap okuyorum' diyor. Oysa anne, baba alıp çocuğun okuduğu içeriğe bir bakmalı. Çocuklarınızla sohbet edin. Okuduklarını, dinlediklerini paylaşın” tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş, NTV canlı yayınında online kitap okuma ve yazma uygulaması, Wattpad ile ilgili açıklamalarda bulundu. Wattpad'in Türkiye'de temsilciliği olmadığına vurgu yapan Bakan Aktaş, çocukların cinsel istismar, şiddet ve zorbalık gibi temalara maruz kaldığını dile getirdi.

Wattpad'in ülkemizde temsilciliği olmadığı için şikayet etmek için karşılarında bir yetkili bulamadıklarına değinen Bakan Aktaş, bu nedenle platform için erişim engeli getirilme talebinde bulunduklarını söyledi. Bu kararın ardından ailelerin kendilerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Ailelerden şikayet geldi

Bakan Aktaş konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın bünyesinde bizim sosyal medya çalışma grubumuz var. Bu grubumuzla hem geleneksel hem sosyal medya ortamında çocuklar ve aileleri tehdit eden içerikleri 7/24 takip ediyoruz. Zararlı içeriklere anında müdahale ediyoruz. Son günlerde bakanlık olarak ailelerden Wattpad hikaye platformu hakkında çok fazla şikayet alıyorduk. Bu platformda 18 yaş aldı çocukların her türlü zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar bazen madde bağımlılığı, ensest ilişkileri de ele alan olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kalıyordu. Bu platformun Türkiye'de temsilcisi de yok. Yani içeriklerle ilgili şikayetimizi iletecek muhatap bulamıyorduk. Buna bakanlık olarak seyirci kalamazdık. Harekete geçerek platformla ilgili erişim engeli istedik. Bu konuda ailelerden teşekkür ve destek aldığımızı da ifade edeyim."

Wattpad'deki içerikler gündeme gelmişti

Popüler hikaye paylaşım platformu Wattpad, gençler için olumsuz olabilecek temalar içeren bazı içeriklerle gündeme gelmişti. Kullanıcılar arasında geniş yankı uyandıran bu içerikler, müstehcenlik, şiddet ve uygunsuz temalar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

Platform, amatör yazarlar için önemli bir çıkış noktası olsa da, içerik denetimi konusunda daha sıkı önlemler alması gerektiği birçok kez ifade edildi. Wattpad'in Türkiye'de erişime kapatılmasının ardından, platformun gençler üzerindeki etkileri yeniden tartışma konusu oldu.

Erişime kapatıldı

Milyonlarca kişinin kullandığı online hikaye platformu Wattpad Türkiye’nin yasaklanmasına karar verildi. Wattpad Türkiye, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime kapatıldı.







