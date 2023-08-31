|
Özgün

İmam, müezzin, vaizlerin 2024 maaş zam oranı belli oldu

Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı belirlenecek. Hakem heyeti karar son kararı bugün belli oldu. Memur zam oranları aynı zamanda İmam, müezzin, vaiz maaşlarını da etkiliyor. 2024 İmam, müezzin, vaiz maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük İmam, müezzin, vaiz maaşları ve 2024 Ocak ayında İmam, müezzin, vaizlere yapılacak zam miktarı...

16:34 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İmam, müezzin, vaiz maaşı

İmam, müezzin, vaiz maaşı

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki dördüncü toplantının tamamlanmasının ardından, hakem heyeti beklenen kararı bugün kamuoyuyla paylaşacak. Bu karar, özellikle İmam, müezzin, vaiz gibi pek çok çalışan kesimi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İmam, müezzin, vaiz maaşlarındaki muhtemel artışlar ve bu kararın ilgili çalışanların ekonomik durumuna etkisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

İmam, müezzin, vaizlerin 2024 maaş zam oranı belli oldu

2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye'de vaiz, imam ve müezzin maaşı belirli bir standartta değildir ve değişkenlik göstermektedir. Bu durum, çalıştığı cami, belediye, il ve ilçeye göre değişebilir. Ayrıca çalışma saatleri, tecrübe, aldığı eğitim ve diğer faktörler de maaşa etki edebilir.

Vaiz maaşı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak?

  • Mevcut maaş: 26 bin 600 TL
  • Zam oranı: 15
  • Ocak 2024 yeni maaş: 30 bin 590 TL

İmam maaşı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak?

  • Mevcut maaş: 24 bin 923 TL
  • Zam oranı: 15
  • Ocak 2024 yeni maaş: 28.661 TL

Müezzin maaşı 2024 Ocak ayı zammı ne kadar?

Müezzin maaşları 12.500 ile 27.000 TL aralığında değişmektedir. En düşük müezzin maaşına yüzde 15 zam eklendiğinde Ocak 2024 zamlı müezzin maaş tutarı hesaplanabilir.

OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni memur ve memur emeklisinin maaş hesaplamaları şöyle şekillendi:

  • - En düşük memur (evliler için) maaşı 24 bin 89 lira,
  • - Öğretmen (1/4) 29 bin 449 lira,
  • - Uzman öğretmen (1/4) 32 bin 747 lira,
  • - Polis memuru (8/1) 32 bin 733 lira,
  • - Uzman doktor (1/4) 41 bin 533 lira,
  • - Üniversite mezunu hemşire (5/1) 29 bin 185 lira,
  • - Mühendis (1/4) 36 bin 870 lira,
  • - Araştırma görevlisi 35 bin 307 lira.


#imam maaşı
#müezzin maaşı
#vaiz maaşı
#memur maaşı
#memur maaş zammı
#zamlı maaşlar
#2024 ocak memur zammı
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hemşire 2024 maaş zam oranı belli oldu