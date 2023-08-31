İmam, müezzin, vaiz maaşı
Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki dördüncü toplantının tamamlanmasının ardından, hakem heyeti beklenen kararı bugün kamuoyuyla paylaşacak. Bu karar, özellikle İmam, müezzin, vaiz gibi pek çok çalışan kesimi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İmam, müezzin, vaiz maaşlarındaki muhtemel artışlar ve bu kararın ilgili çalışanların ekonomik durumuna etkisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
İmam, müezzin, vaizlerin 2024 maaş zam oranı belli oldu
2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.
2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye'de vaiz, imam ve müezzin maaşı belirli bir standartta değildir ve değişkenlik göstermektedir. Bu durum, çalıştığı cami, belediye, il ve ilçeye göre değişebilir. Ayrıca çalışma saatleri, tecrübe, aldığı eğitim ve diğer faktörler de maaşa etki edebilir.
Vaiz maaşı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak?
- Mevcut maaş: 26 bin 600 TL
- Zam oranı: 15
- Ocak 2024 yeni maaş: 30 bin 590 TL
İmam maaşı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak?
- Mevcut maaş: 24 bin 923 TL
- Zam oranı: 15
- Ocak 2024 yeni maaş: 28.661 TL
Müezzin maaşı 2024 Ocak ayı zammı ne kadar?
Müezzin maaşları 12.500 ile 27.000 TL aralığında değişmektedir. En düşük müezzin maaşına yüzde 15 zam eklendiğinde Ocak 2024 zamlı müezzin maaş tutarı hesaplanabilir.
OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni memur ve memur emeklisinin maaş hesaplamaları şöyle şekillendi:
- - En düşük memur (evliler için) maaşı 24 bin 89 lira,
- - Öğretmen (1/4) 29 bin 449 lira,
- - Uzman öğretmen (1/4) 32 bin 747 lira,
- - Polis memuru (8/1) 32 bin 733 lira,
- - Uzman doktor (1/4) 41 bin 533 lira,
- - Üniversite mezunu hemşire (5/1) 29 bin 185 lira,
- - Mühendis (1/4) 36 bin 870 lira,
- - Araştırma görevlisi 35 bin 307 lira.