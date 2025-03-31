İOKBS 2025 MEB SINAV TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılacak öğrenciler, tarih ve sınav süreciyle ilgili detayları araştırıyor. Burs imkanından yararlanmak isteyen binlerce aday, sınavın hangi gün yapılacağını ve kaç sorudan oluşacağını merak ediyor. Bu yıl uygulanacak sınav sistemiyle ilgili önemli değişiklikler de dikkat çekiyor. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, kaç soru sorulacak? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrencilerin heyecanı artıyor. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılacağı sınav, belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Burs hakkı kazanan adaylara ödemeler, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yapılacak. Peki, 2025 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen detaylar…
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınav saat 10.00'da başlayacak.
İOKBS KAÇ SORU, KAÇ DK OLACAK?
Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Merkezî sistemle aynı anda başlatılacak sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,
c. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile sınav salonuna girmesi,
f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,
ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.