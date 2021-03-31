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İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2021 Mart ayı için kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı tarihi

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği için gözler açıklamalarda. 2021 Mart ayı için kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı tarihi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Buna göre, Mart ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı için tarih de belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2021 Mart ayı için kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı tarihi
İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2021 Mart ayı için kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı tarihi

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusu binlerce vatandaş tarafından yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Mart ayı için kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hakkında açıklamalarda bulunan Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihi söyledi. Peki, İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman? İşte detaylar.

2021 MART AYI İŞSİZL MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN SONA ERDİ

Kısa çalışma ödeneği için bugün son gün. Konuyla ilgili Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık”

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