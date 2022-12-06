TOKİ Esenler kura çekilişi ne zaman? İstanbul Esenler TOKİ 2+1 3+1 kura çekilişi tarihi

TOKİ kura çekimi tarihleri her hafta güncellenen takvime göre yeniden sorgulanıyor. İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi gerçekleştirildi. İstanbul'un diğer illerinde de kura tarhileri merak kazandı. Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim kuralarının 2023 Mart ayına kadar süreceğini aktardı. Peki, 2022 Esenler TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 Esenler TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili ayrıntılar...

İSTANBUL ESENLER TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul Esenler TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Esenler kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İSTANBUL ESENLER KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları için:

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

TOKİ, 250 bin sosyal konut projesi ile beraber birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da 50 bin sosyal konut projesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuruda TOKİ İstanbul kura çekimi için şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

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Buna göre; İstanbul Tuzla kura çekimi, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapıldı.

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde.

6 Aralık 2022 Salı (bugün) Bartın ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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