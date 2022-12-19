İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2+1, 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuç tarihi ve isim listeleri

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bir süredir vatandaşlar tarafından soruluyor. Kura çekilişinde 5. etap belli oldu. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kuralar, kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Mart 2023'e kadar kuralar devam edecek. 50 bin sosyal konut İstanbul'da haks sahiplerini bulacak. Arnavutköy,Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yöneltiliyor.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi.

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İstanbul Tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın şubat ayında yapılacağı açıklandı.

BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivriilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

İstanbul'da 1 milyondan fazla başvuru yapılmıştı. 2+1 ve 3+1 evler, hak sahiplerini bulacak.

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

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Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 19 Aralık 2022 pazartesi bugün Tokat ve Bayburt'ta kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

ÖZGÜN TOKİ Esenler kura çekilişi ne zaman? İstanbul Esenler TOKİ 2+1 3+1 kura çekilişi tarihi

ÖZGÜN TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman?

ÖZGÜN TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ne zaman? Silivri 2+1 3+1 kura çekilişi tarihi

ÖZGÜN TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi ne zaman?

ÖZGÜN TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman?