TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman?

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimlerinin sona ermesinin ardından gözler diğer ilçelerin kura çekiliş tarihlerine çevrildi. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Çatalca TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen Çatalca TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Çatalca kura çekimi ne zaman yapılacak? Çatalca TOKİ kura çekimi hangi gün?

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin İstanbul ayağındaki ilk kura çekilişleri Tuzla için düzenlenecek. İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutta kura çekilişi için tarih 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00 olarak belirlendi. Ancak Çatalca'da inşa edilecek konutlarda kura çekimi için henüz tarih verilmedi.

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TOKİ ANADOLU YAKASI KURA TARİHLERİ

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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HANGİ İLDE KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. Üçüncü etap kuraları 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. TOKİ kura takvimine göre bugün Düzce 1100 konut ve Konya 7655 konut için kura çekilişi başlayacak. Düzce kurası 3 Aralık, Konya ise 7 Aralık tarihine kadar devam edecek.

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

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TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.

ÖZGÜN TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi ne zaman?