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TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi ne zaman?

TOKİ Başakşehir kura çekimi heyecanla bekleniyor. TOKİ kura başvurusu yapan vatandaşlar, İstanbul ilçeleri için çekilecek kurayı bekliyor. TOKİ Tuzla kura çekilişi 30 Kasım'da gerçekleşmişti. TOKİ İstanbul'un diğer ilçelerinden Başakşehir için de kura çekilişi bekleniyor. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi tarihi belli oldu mu? TOKİ Başakşehir kura sonuçları ve isim listeleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ BAŞAKŞEHİR SONUÇLARI: TOKİ İstanbul Başakşehir Kura Sonucu, Yedek ve Asil İsim Listesi Öğren
TOKİ Başakşehir

TOKİ sosyal konut projesi İstanbul Başakşehir kura çekiliş sonuçlarına ilişkin başvuruda bulunanlar tarafından merak edilerek TOKİ İstanbul Başakşehir kura sonuçları sorgulama ekranına erişilmek istenerek 2022 Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulaması nereden, nasıl yapılır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılıyor.

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul'daki kura çekimleri ilk olarak Tuzla ilçesinde başladı. TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi tarihleri henüz duyurulmadı.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A YAPILACAK

Erdoğan, İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacağını duyurdu.

TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. İşte ilçelerde yapılacak konut sayıları:

  • ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER - 28.340
  • ÇATALCA İLÇESİ 540
  • SİLİVRİ İLÇESİ (SELİMPAŞA) 200
  • TUZLA İLÇESİ 20.920

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

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