TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekim heyecanı devam ederken, İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvurduğu çekilişler 6 ilçesinde gerçekleştirilecek. Avrupa yakasında bulunan Arnavutköy TOKİ için başvuruda bulunanlar, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul'daki kura çekimleri ilk olarak Tuzla ilçesinde başladı. TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi tarihleri henüz duyurulmadı.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A YAPILACAK

Erdoğan, İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacağını duyurdu.

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TOKİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. İşte ilçelerde yapılacak konut sayıları:

ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER - 28.340

ÇATALCA İLÇESİ 540

SİLİVRİ İLÇESİ (SELİMPAŞA) 200

TUZLA İLÇESİ 20.920

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU!

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

2022 İstanbul Tuzla TOKİ Kura sonuçları sorgulama sayfası ve isim listesi detayları şöyle;

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUCU SORGULA