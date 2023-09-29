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İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AFAD'dan uyarı!

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oluyor. Sabah devam eden yağışın ardından vatandaşlar "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağış ne zamana kadar devam edecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ile İç Anadolu'nun bir kısmında şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Peki, 29 Eylül Cuma bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

08:58 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu

Son dakika hava durumu merakla araştırılıyor. İstanbul ve diğer illerin hava durumu tek tek araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gökgürültülü sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi. İşte son dakika hava durumu ve yağış haritası...

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da 27 Eylül gecesi başlayan yğaış, Perşembe günü şiddetini artırdı. Bazı araçların sular altında kaldığı megakentte baraj doluluk oranları artarken yağışların bir süre daha devam edeceğini kaydeden uzmanlar, İstanbulluları uyardı.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 29 EYLÜL 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. AFAD ise, "29 Eylül Cuma öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

29 Eylül Cuma: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

30 Eylül Cumartesi: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

01 Ekim Pazar: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 26°C

02 Ekim Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C

03 Ekim Salı: Parçalı Bulutlu 25°C




#hava durumu
#istanbul hava durumu
#meteoroloji
#afad
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