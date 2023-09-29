Son dakika hava durumu merakla araştırılıyor. İstanbul ve diğer illerin hava durumu tek tek araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gökgürültülü sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi. İşte son dakika hava durumu ve yağış haritası...

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da 27 Eylül gecesi başlayan yğaış, Perşembe günü şiddetini artırdı. Bazı araçların sular altında kaldığı megakentte baraj doluluk oranları artarken yağışların bir süre daha devam edeceğini kaydeden uzmanlar, İstanbulluları uyardı.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 29 EYLÜL 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. AFAD ise, "29 Eylül Cuma öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

29 Eylül Cuma: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

30 Eylül Cumartesi: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

01 Ekim Pazar: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 26°C

02 Ekim Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C

03 Ekim Salı: Parçalı Bulutlu 25°C





⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 ilimize Turuncu, 15 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.



🟠 İstanbul.

🟡 Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak,… pic.twitter.com/3XlReK0uNw — AFAD (@AFADBaskanlik) September 28, 2023







