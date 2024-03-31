2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. 2024 İstanbul

na göre İBB için yarış, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçti. Peki Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 İstanbul seçim sonuçları.