Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu kazandı? 2024 İstanbul seçim sonuçları
31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından belli olmaya başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Murat Kurum - Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti'nin adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Murat Kurum kimdir?
Murat Kurum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) bir siyasetçi olup, çeşitli hükümet pozisyonlarında görev yapmıştır ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı.
Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1976'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde "Kentsel Dönüşüm" üzerine yapan Kurum, 1999 ile 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.
TOKİ Uygulama Daire Başkanlığında 2005 yılında uzman olarak çalışan Kurum, 2006-2009'da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.
Murat Kurum 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı. Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. İmamoğlu, bu seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan süreç ve yapılan itirazlar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden seçim yapılmış ve Ekrem İmamoğlu bu seçimi de kazanarak görevine devam etmişti.
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde 1970 yılında doğdu. Trabzon Lisesinden mezun olan ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitiren İmamoğlu, aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.
Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.
Ekrem İmamoğlu, 1992'de yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlenen İmamoğlu, konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü.
İmamoğlu, 2009'da katıldığı CHP'de, Beylikdüzü ilçe örgütünün üyesi oldu. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yapan İmamoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.
2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İmamoğlu, seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
İstanbul Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
- Bağımsız Adaylar Abdullah Arli
- Bağımsız Adaylar Adem Bayraktar
- Bağımsız Adaylar Ahmet Birikmen
- Bağımsız Adaylar Ahmet Soytürk
- Bağımsız Adaylar Atakan Bozyayla
- Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu
- Bağımsız Adaylar Bilen Akpınar
- Saadet Partisi Birol Aydın
- Bağımsız Adaylar Burak Emre Çetin
- Yeni Türkiye Partisi Burhanettin Aktürk
- Bağımsız Adaylar Cemal Tarancı
- Bağımsız Türkiye Partisi Cihan Erdoğanyılmaz
- Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu
- Memleket Partisi Emre Berk Hacıgüzeller
- Bağımsız Adaylar Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu
- Bağımsız Adaylar Galip Menteşe
- Bağımsız Adaylar Güven Akıcı
- Bağımsız Adaylar Habip Aksu
- Millet Partisi Hasan Hüsnü Güner
- Bağımsız Adaylar Hülya Kavuzlu Karaman
- Bağımsız Adaylar Hüseyin Durmaz
- Milli Yol Partisi Hüseyin Işık
- Vatan Partisi İbrahim Okan Özkan
- Demokrasi ve Atılım Partisi İdris Şahin
- Bağımsız Adaylar İshak Akbay
- Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz
- İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
- Bağımsız Adaylar Memet Ali Aydoğmuş
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meral Danış Beştaş
- Bağımsız Adaylar Merve Karataş
- Bağımsız Adaylar Mirhat Tekin Brusk
- Adalet Birlik Partisi Muharrem Mutlu
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Murat Kurum
- Hak ve Özgürlükler Partisi Mustafa Aytaş
- Demokratik Sol Parti Nesim Pakır
- Bağımsız Adaylar Ömer Karvan
- Bağımsız Adaylar Orhan Çebi
- Türkiye Komünist Partisi Orhan Gökdemir
- Ocak Partisi Osman Çelik
- Anadolu Birliği Partisi Osman Tekin
- Bağımsız Adaylar Polat Erdoğan
- Bağımsız Adaylar Sena Elest Akıncı
- Bağımsız Adaylar Uğur Etlik
- Anavatan Partisi Umut Çınar
- Bağımsız Adaylar Vedat Öztürk
- Bağımsız Adaylar Vedat Taylan Yıldız
- Bağımsız Adaylar Yaşar Polat
- Bağımsız Adaylar Yüksel Özden
- Türkiye Komünist Hareketi Ziya İncedere
İstanbul hakkında genel bilgiler
İstanbul, hem tarihi hem de kültürel zenginliği ile dünyanın en etkileyici şehirlerinden biridir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bu eşsiz konumu, İstanbul'u "iki kıta üzerinde kurulu şehir" olarak tanımlar. İstanbul, tarih boyunca Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış olup, bu dönemlerden kalan muazzam mimari yapılar, şehrin dört bir yanını süsler.
İstanbul, 660'tan fazla yıl Osmanlı İmparatorluğu'na ve yaklaşık 1000 yıl da Bizans İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Ayasofya, Sultanahmet Camii (Mavi Cami), Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi dünyaca ünlü tarihi eserler, şehrin bu zengin geçmişinin tanıklarıdır. Bu yapılar, İstanbul'un tarihine, sanatına ve mimarisine ışık tutar.
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