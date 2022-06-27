Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Haziran Kabine Kararları

Milyonlarca işçi ve memurun gözü yarın Kabine Toplantısı'nda olacak. Asgari ücrete olası ek zam, memur ve emeklinin Temmuz ayı maaş iyileştirmeleri ele alınacak. Toplantıda, bayram tatilinin 9 güne uzamasına ilişkin kararın da verilmesi bekleniyor. Bayram tatili kaç gün olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte birçok konuda milyonların gözünün çevrildiği kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarla ilgili son gelişmeler

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

27 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI MADDELERİ NELER?

13 – 14 TEMMUZ İDARİ İZİN SAYILIRSA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 Temmuz'a denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 Temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.

SON KARAR KABİNE TOPLANTISINDA VERİLECEK

Kabinede Turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

YUNANİSTAN TARAFINDAKİ PROVOKASYONLAR

Kabinede ayrıca Yunan Başbakan Miçotakis başta olmak üzere kurmayları ve askeri bazı figürlerin adalarla ilgili provokatif yaklaşımlarına karşı atılan adımlar değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ ADIMLAR VE ETKİLERİ

Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, Dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.

MARMARİS'TEKİ YANGINA KARŞI VERİLEN ETKİN MÜCADELE VE BÖLGEDEKİ TEDBİRLER

Kabine toplantısı Marmaris'te bir şahsın çıkardığı ve verilen yoğun mücadele ile kontrol altına alınan yangınla ilgili yapılan çalışmalar ve son durumla ilgili ilk andan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Yine toplantıda bölgede riskli alanlarda alınan tedbirlerin de değerlendirmesi yapılacak.

ÖZGÜN Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da zam gelecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda!