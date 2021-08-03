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Kadınlar çıplak ayakla namaz kılabilirler mi?

İslam'ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Bazı vatandaşlar tarafından "Kadınlar çıplak ayakla namaz kılabilirler mi?" sorusu araştırılıyor. Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadınlar çıplak ayakla namaz kılabilirler mi?
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İslam'ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Peki kadınlar çıplak ayakla namaz kılabilirler mi? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından bu soruya şu yanıt verildi:

"Kadınların ayakları Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre avret mahalli olmadığından, topuklarından yukarısı açık olmamak kaydıyla çorapsız namaz kılabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, I, 289,290; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 101-103).

Diğer mezheplerde ise, kadınlar açısından ayaklar da örtülmesi farz olan yerlere dâhil olduğundan örtülmesi gerekir. Bu görüşe göre kadının ayakları çıplak olarak kıldığı namaz sahih olmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 328-329; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 285). İhtiyatlı olan, kadınların namaz kılarken ayaklarını örtmeleridir."

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