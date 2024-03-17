Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki Yarısı bizden kampanyasında iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek? Yarısı bizden kampanyasında kredi için gelir şartı aranıyor mu? İşte detaylar.