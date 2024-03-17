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Yarısı bizden kampanyasında kiracılara taşınma desteği sağlanacak mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin paylaşım yaptı. Kampanyanın detayları netleşti. Peki yarısı bizden kampanyasında kiracılara, ev sahiplerine taşınma desteği verilecek mi?

15:06 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:17 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yarısı bizden kampanyası kira desteği verilecek mi?
Yarısı bizden kampanyası kira desteği verilecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. Kampanyada verilecek hibe miktarı da belli oldu. Peki yarısı bizden kampanyasında kiracılara destek sağlanacak mı?

Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kiracılara ve ev sahiplerine destek verilecek mi?

Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.


#Kentsel dönüşüm
#Yarısı bizden kampanyası
#taşınma desteği
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Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?