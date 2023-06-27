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Kırşehir Arefe Orucu İftar Vakti - Kırşehir Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Arefe orucu Kırşehir iftar vakti, Kırşehir akşam ezanı ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe günü oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet İşleri Başkanlığına göre; 2023 kurban bayramı arefe günü Kırşehir imsak vakti, akşam ezanı saati ve 5 vakit Kırşehir namaz vakitleri şöyle:

16:15 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kırşehir Arefe Orucu İftar Vakti - Kırşehir Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Kırşehir Arefe Orucu İftar Vakti - Kırşehir Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Diyanete verilerine göre Kırşehir akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. İşte Diyanet
.

Kırşehir İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre
Kırşehir’de akşam ezanı 27 Haziran Salı günü saat 20.21
’de okunacak. Diyanet Kırşehir akşam namazı ve tüm namaz vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).

Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti nedir?

Fecr suresinin 2. ayetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Razi, Mefatihu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabiler, “Ey Allah’ın Resulü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhari, İdeyn, 11) buyurmuştur. Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyam, 196, 197; Ebu Davud, Savm, 64; Tirmizi, Savm, 46).



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Sivas Arefe Orucu İftar Vakti - Sivas Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023