Kocasinan seçim sonuçları 2024

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Kocasinan seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Kocasinan Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle şehirleşmiş alanlarda yaşayan bir nüfusa sahiptir. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin kuzeyinde yer alır. Tarihi açıdan, Kocasinan bölgesi eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede birçok tarihi yapı, cami ve medrese bulunmaktadır. Günümüzde, Kocasinan ekonomisi sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine dayanmaktadır ve Kayseri'nin önemli bir ilçesi olarak göze çarpmaktadır.