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Kocasinan Seçim Sonuçları 2024 – Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Kocasinan Oy Oranları Sonuçları

Kayseri Kocasinan 2024 Belediye Başkanı bugün belli oluyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Kayseri'de ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Kocasinan yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Kocasinan seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Kocasinan seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

11:12 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 16:13 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kocasinan seçim sonuçları
Kocasinan seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Kocasinan seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Kocasinan Seçim Sonuçları 2024

Kocasinan Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Kocasinan 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Çolakbayrakdar - (Kayseri / Kocasinan)

Vatan Partisi Asım Bulur - (Kayseri / Kocasinan)

Zafer Partisi Ayşe Coşkun - (Kayseri / Kocasinan)

Bağımsız Türkiye Partisi Baki Erdemci - (Kayseri / Kocasinan)

Milli Yol Partisi Ebubekir Bilgi - (Kayseri / Kocasinan)

Kocasinan 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Ahmet Çolakbayrakdar %61,0

İYİ Parti - Hasan Sami Özvarinli %31,0

BBP - Nevzat Yıldız %4,15

SAADET - Haşim Özçelik %2,29

HDP - Mustafa Öçal %0,78

Kocasinan Hakkında

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle şehirleşmiş alanlarda yaşayan bir nüfusa sahiptir. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin kuzeyinde yer alır. Tarihi açıdan, Kocasinan bölgesi eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede birçok tarihi yapı, cami ve medrese bulunmaktadır. Günümüzde, Kocasinan ekonomisi sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine dayanmaktadır ve Kayseri'nin önemli bir ilçesi olarak göze çarpmaktadır.



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Eskişehir Seçim Sonuçları 2024 - Eskişehir Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Eskişehir Oy Oranları Sonuçları