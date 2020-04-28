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Koronavirüs 15 günlük bebek kovid-19u yendi Anne ve babası ile doğumuna giren sağlıkçıların da testi negatif çıktı
TÜRKİYE

15 günlük bebek kovid-19’u yendi: Anne ve babası ile doğumuna giren sağlıkçıların da testi negatif çıktı

Adıyaman’da 3 günlükken koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Testi pozitif çıkan bebeğin, anne ve babasının testleri ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
15 günlük bebek koronavirüsü yenerek taburcu edildi.
15 günlük bebek koronavirüsü yenerek taburcu edildi.

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 15 gün önce dünyaya gelen ve henüz isim verilmeyen bebek, sarılık, kusma, beslenmesinde azalma ve burun akıntısı şikayetiyle tekrar hastaneye götürüldü.

SADECE BEBEĞİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan 3 günlük bebeğin testi pozitif çıktı. Bebek tedaviye alınırken, anne ve babanın testleri ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

  • Bebek, 11 günlük tedavisinin ardından son 2 testi negatif çıkınca taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları ile uğurlanan bebeğin evinde 14 gün karantinada olacağı öğrenildi.

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