Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker uğurlama törenlerine tepki
Bakan Koca asker uğurlama merasimlerine tepki gösterdi: Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını kim ister!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde giderek artan asker merasimlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Bakan Koca, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlenceleri son sürat devam ediyor. Yol kapatan, halay çeken, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan, maske bile takmayan törenlerin son günlerde artmasın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.