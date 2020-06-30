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Koronavirüs Bakan Koca asker uğurlama merasimlerine tepki gösterdi Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını kim ister
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker uğurlama törenlerine tepki

Bakan Koca asker uğurlama merasimlerine tepki gösterdi: Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını kim ister!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde giderek artan asker merasimlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Bakan Koca, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlenceleri son sürat devam ediyor. Yol kapatan, halay çeken, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan, maske bile takmayan törenlerin son günlerde artmasın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.

Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
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Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
Beyoğlu'nda otomobillerden sarkarak asker uğurlama merasimi yapan kişiler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu
FOTOĞRAF 7
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Dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 4'üncü Cadde'de asker uğurlaması için konvoy yapanlar, caddeyi bir süre trafiğe kapattı.
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Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler, cadde üzerinde araçlarından inerek, askere gidecek olan kişiyi havaya attı.
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Bu sırada cadde üzerinde bulunan diğer araç sürücüleri ile evlerinde olan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
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Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan bir vatandaş ise konvoydakileri eleştirerek, ''Yolu kapatıp, asker uğurlaması yapıldı. Hiçbir koronavirüs önlemi alınmadı. Ayrıca havaya ateş açıldı'' dedi.
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Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu
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Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu
Bursa'da, asker uğurlamak için konvoy yaparak caddeyi trafiğe kapatan kalabalık grup, araçlarından inerek eğlendi. Gruptakilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülürken, diğer sürücüler ve çevredekiler koronavirüs önlemlerine uyulmamasına tepki gösterdi.

Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
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Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.

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