​Bu kuyruklar hasta ediyor

Hızlı yayılan Omicron varyantından sonra hastanelerin acil servisleri dolup taşıyor. Vatandaşların en ufak belirtide Kovid-19 endişesiyle hastaneye başvurduğuna dikkat çeken uzmanlar, bazen 5-6 kişilik ailelerin topluca acil servislere test yaptırmak için geldiğini söylüyor. Kovid-19 polikliniklerindeki yoğunluğun, virüs yayılımını artırdığına söyleyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, “Hafif grip şikayeti olan insanların test yaptırmak veya başka gerekçelerle acil servislere başvurmasını doğru bulmuyoruz. Şikayeti olan kişilerin düzgün şekilde maskesini takarak mesafesini koruması, kendini izole etmesi daha önemli.” dedi.

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BURNU AKAN TESTE GELİYOR

Uzun, “Bu dönem İnfluenza ve grip salgını oranı da yüksek. Soğuk havalarda kapalı alanlardaki temas arttığı için bu hastalıklar da daha hızlı yayılıyor. Örneğin günlük hayatı doğrudan engellemeyecek burun akıntısı gibi şikayetle insanların acil servislere gelmemesi lazım. Bu müracaat virüsü kapma ihtimalini doğrudan artırıyor.” diye konuştu. Hastane ortamında Kovid-19 kapma ihtimalinin yaşanan yoğunluk nedeniyle daha fazla olduğuna işaret eden Uzun, “Virüs kapmamışsanız bile test kuyruklarında beklerken kapabilirsiniz. Şu an virüsün en fazla yayıldığı yer hastaneler” şeklinde konuştu.

PCR MERKEZLERİ KURULMALI

Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: “Belirti gösteren çocukların hastaneye gitmesi doğru değil. Bu noktada şehrin kalabalık noktalarına portatif PCR test merkezleri kurulabilir. Bir süredir Almanya ve Fransa’da yapılan bu uygulama hastanelerin yükünü azaltır nitelikte. Bu portatif kabinlerde testi yapan kişiler sağlık çalışanı bile değil. Öğrenciler part time burada çalışıyor. Uygulama şu ana kadar sorunsuz ilerledi.”

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Pozitiflik oranı yüzde 35

Vaka sayılarındaki artışla birlikte PCR testlerinin pozitiflik oranı yüzde 35’e ulaştı. Acil servislere Kovid-19 şüpheli başvuruları son 2 hafta içinde 2 kat arttı. Kovid vakaları, sağlık çalışanları arasında da hızla yayılıyor.

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