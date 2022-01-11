Koronavirüs Bu kuyruklar hasta ediyor
TÜRKİYE

Bu kuyruklar hasta ediyor

Hızlı yayılan Omicron varyantıyla hastanelerdeki yoğunluk ve test kuyruğu uzadıkça uzuyor. Uzmanlar, ilk belirtide 5-6 kişilik ailelerin topluca hastaneye geldiği için bulaşma riskinin arttığına dikkat çekti. Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, vatandaşlardan günlük hayatı engellemeyecek burun akıntısı gibi şikayetlerle acil servise gitmemelerini istedi. Uzun, “Virüs kapmamışsanız bile yoğunluk nedeniyle test kuyruklarında beklerken kapabilirsiniz” dedi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Bu kuyruklar hasta ediyor
Arşiv

Hızlı yayılan Omicron varyantından sonra hastanelerin acil servisleri dolup taşıyor. Vatandaşların en ufak belirtide Kovid-19 endişesiyle hastaneye başvurduğuna dikkat çeken uzmanlar, bazen 5-6 kişilik ailelerin topluca acil servislere test yaptırmak için geldiğini söylüyor. Kovid-19 polikliniklerindeki yoğunluğun, virüs yayılımını artırdığına söyleyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, “Hafif grip şikayeti olan insanların test yaptırmak veya başka gerekçelerle acil servislere başvurmasını doğru bulmuyoruz. Şikayeti olan kişilerin düzgün şekilde maskesini takarak mesafesini koruması, kendini izole etmesi daha önemli.” dedi.

Selam verene bulaşıyor
KORONAVİRÜS
Selam verene bulaşıyor

BURNU AKAN TESTE GELİYOR

  • Uzun, “Bu dönem İnfluenza ve grip salgını oranı da yüksek. Soğuk havalarda kapalı alanlardaki temas arttığı için bu hastalıklar da daha hızlı yayılıyor. Örneğin günlük hayatı doğrudan engellemeyecek burun akıntısı gibi şikayetle insanların acil servislere gelmemesi lazım. Bu müracaat virüsü kapma ihtimalini doğrudan artırıyor.” diye konuştu. Hastane ortamında Kovid-19 kapma ihtimalinin yaşanan yoğunluk nedeniyle daha fazla olduğuna işaret eden Uzun, “Virüs kapmamışsanız bile test kuyruklarında beklerken kapabilirsiniz. Şu an virüsün en fazla yayıldığı yer hastaneler” şeklinde konuştu.

PCR MERKEZLERİ KURULMALI

Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: “Belirti gösteren çocukların hastaneye gitmesi doğru değil. Bu noktada şehrin kalabalık noktalarına portatif PCR test merkezleri kurulabilir. Bir süredir Almanya ve Fransa’da yapılan bu uygulama hastanelerin yükünü azaltır nitelikte. Bu portatif kabinlerde testi yapan kişiler sağlık çalışanı bile değil. Öğrenciler part time burada çalışıyor. Uygulama şu ana kadar sorunsuz ilerledi.”

Omicron’da kuluçka süresi üç gün
KORONAVİRÜS
Omicron’da kuluçka süresi üç gün

Pozitiflik oranı yüzde 35

  • Vaka sayılarındaki artışla birlikte PCR testlerinin pozitiflik oranı yüzde 35’e ulaştı. Acil servislere Kovid-19 şüpheli başvuruları son 2 hafta içinde 2 kat arttı. Kovid vakaları, sağlık çalışanları arasında da hızla yayılıyor.

Hem grip hem koronavirüs: Tehlike ikiye katlandı
KORONAVİRÜS
Hem grip hem koronavirüs: Tehlike ikiye katlandı

Soğuk algınlığı geçirmek koronavirüse karşı koruma sağlayabilir
KORONAVİRÜS
Soğuk algınlığı geçirmek koronavirüse karşı koruma sağlayabilir
İstifa sesleri altında bir kayıp daha

'İstifa' sesleri altında bir kayıp daha

Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a mağlup oldu.
Gol sevinci Kadıköyü karıştırdı

Gol sevinci Kadıköy'ü karıştırdı

​Eski Galatasaraylı, Fenerbahçe'ye attığı golle gündem oldu.
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğluna tazminat davası: İddialarının tamamı baştan sona yalan

​Türkiye'nin 10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Aşı olmayana<br> ruhsat yok

Aşı olmayana
ruhsat yok

​Kocaeli'de koronayla mücadele için yeni uygulama.

Ömer Çelik: Meclis böyle bir lekeyi kabul edemez.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

​Kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle 250 bin TL istedi.

67 yıldır kırmızı giyiyor.
Dört yılda tasarlandı

Dört yılda tasarlandı

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yoluna gün sayıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.