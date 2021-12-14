Güney Afrika’daki Türk bilim insanı Safiye Yıldız'dan aşı çağrısı: Salgını bağışıklıkla durdurabiliriz
Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke Güney Afrika’da insan genetiği üzerine çalışan Safiye Yıldız, varyantla ilgili laboratuvar deneylerini anlattı. Yıldız, "Tam aşılı kişiler ile virüsle enfekte olanlar yeniden pozitif olabiliyor. Çalışmalara göre aşı ile kazanılan bağışıklığın etkili olacağı öngörülüyor. Araştırmacılar takviye aşı tavsiye ediyor." diye konuştu
Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke Güney Afrika’da insan genetiği üzerine çalışan Safiye Yıldız, varyantla ilgili laboratuvar deneylerini anlattı.
Cape Town Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma yapan Yıldız, “Sonuçlar daha önce Kovid-19 geçirmiş kişilerin tekrar enfekte olabileceğini gösteriyor. Tam aşılı kişiler ile virüsle enfekte olanlar yeniden pozitif olabiliyor. Çalışmalara göre aşı ile kazanılan bağışıklığın etkili olacağı öngörülüyor. Araştırmacılar takviye aşı tavsiye ediyor. Şimdi Güney Afrika dahil birçok ülke aşı konusunda alarma geçti” dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de Türkiye’de Omicron görülmesinin paniğe neden olmamasını isteyerek “İki ilde görülen varyantın ülke genelinde görülmesi için bir zaman dilimi var. Hala aşılamayla bağışıklama yelpazesini genişletme anlamında zaman var. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım” diye konuştu.