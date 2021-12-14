Koronavirüs Güney Afrikadaki Türk bilim insanı Safiye Yıldızdan aşı çağrısı Salgını bağışıklıkla durdurabiliriz
BİLİMSEL GELİŞMELER

Güney Afrika’daki Türk bilim insanı Safiye Yıldız'dan aşı çağrısı: Salgını bağışıklıkla durdurabiliriz

Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke Güney Afrika’da insan genetiği üzerine çalışan Safiye Yıldız, varyantla ilgili laboratuvar deneylerini anlattı. Yıldız, "Tam aşılı kişiler ile virüsle enfekte olanlar yeniden pozitif olabiliyor. Çalışmalara göre aşı ile kazanılan bağışıklığın etkili olacağı öngörülüyor. Araştırmacılar takviye aşı tavsiye ediyor." diye konuştu

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Güney Afrika’daki Türk bilim insanı Safiye Yıldızdan aşı çağrısı: ​Salgını bağışıklıkla durdurabiliriz
Safiye Yıldız

Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke Güney Afrika’da insan genetiği üzerine çalışan Safiye Yıldız, varyantla ilgili laboratuvar deneylerini anlattı.

Cape Town Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma yapan Yıldız, “Sonuçlar daha önce Kovid-19 geçirmiş kişilerin tekrar enfekte olabileceğini gösteriyor. Tam aşılı kişiler ile virüsle enfekte olanlar yeniden pozitif olabiliyor. Çalışmalara göre aşı ile kazanılan bağışıklığın etkili olacağı öngörülüyor. Araştırmacılar takviye aşı tavsiye ediyor. Şimdi Güney Afrika dahil birçok ülke aşı konusunda alarma geçti” dedi.

Süper aşı Biontech'i geride bıraktı
FOTOĞRAF 15
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5 milyondan fazla hayata mal olan koronavirüs pandeminin ilk gününden beri bilim dünyasının merceğinde. Bilim insanları neredeyse her gün virüs ile ilgili yeni bir keşfe imza atıyor.
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Pandemi ile mücadele son sürat devam ederken pandeminin seyrini değiştirebilecek yeni bir haber daha geldi.
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Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından geliştirilen CoVac-1 aşısı ilk sonuçlarını vermeye başladı.
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koronavirüse karşı özel olarak T-hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti.
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Deneme verilerine göre, halihazırda kullanımda olan aşılardan daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretiyor.
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Bu yılın başında deneysel aşıyı olan 36 kişiden alınan birinci aşama deneme verileri, aşının güvenli olduğunu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebileceğini gösterdi.
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BIONTECH'TEN 3.5 KAT DAHA FAZLA <br>Bilim insanları aşının T-hücresi tepkisinin \"SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ve onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilen düzeyleri aştığını\" söyledi. Veriler, mideden tek doz şeklinde yapılan yeni aşının, PfizerBioNTech aşısının 3,5 katı ve AstraZeneca aşısının 20 katı kadar T-hücresi ürettiğini gösteriyor.
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Araştırmacılar ayrıca, aşı kaynaklı T-hücresi tepkilerinin, mevcut endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenmediğini belirtiyor.
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Umut verici sonuçlar elde eden denemeye katılan hiç kimsenin T-hücre aşısı olmaları ardından geçen üç ay içinde Covid testi pozitif çıkmadı.
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Ekip, aşının şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı işlevi göreceğini öne sürüyor.
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T HÜCRE TEPKİSİ DAHA DAYANIKLI <br>İnsanları hastalığa karşı daha fazla korumanın bir yolu olarak T-hücreleri, aşı üreticileri ve klinisyenlerin gittikçe ilgisini çekmeye devam ediyor.
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İnsanları enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık tepkisinin bir parçasını oluşturan T-hücreleri genellikle antikorlarla birlikte çalışırlar. Ancak, antikor seviyeleri genellikle zamanla azalır ve artırılmaya ihtiyaç duyarken, T-hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalabilirler.
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Aşılardan elde edilen T-hücre seviyelerinin Covid'e karşı uzun vadeli koruma sağlamada anahtar olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya devam etse de kişinin bünyesindeki T hücresi sayısının ölçümü zorluğunu korumaya devam ediyor.
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YAŞLILAR VE HASTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ <br>“Antikor tepkisi, virüs tarafından saldırıya uğradığınızda vücudun ani tepkisini veya savunmasını yönlendiren şeydir. T hücresi tepkisinin gelmesi biraz daha uzun sürer ama daha dayanıklıdır, daha uzun sürer ve vücut onu hatırlar,” diyen AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot da verdiği bir demeçte T-hücrelerinin özellikle yaşlı insanlarda bağışıklık tepkisinin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunun altını çizdi.
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Süper aşı Biontech'i geçti
Süper aşı Biontech'i geride bıraktı
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken, umutla beklenen haber Almanya'dan geldi. 'Süper aşı' olarak da anılan çalışmanın ilk sonuçları yayınlandı. İşte dünyayı şaşkına çeviren sonuçlar...

YELPAZEYİ GENİŞLETMELİYİZ

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de Türkiye’de Omicron görülmesinin paniğe neden olmamasını isteyerek “İki ilde görülen varyantın ülke genelinde görülmesi için bir zaman dilimi var. Hala aşılamayla bağışıklama yelpazesini genişletme anlamında zaman var. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım” diye konuştu.

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