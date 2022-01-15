Kalıcı bağışıklık diye bir şey yok: ​Omicronlu bir kişi ​44 kişiye bulaştırdı

Hızlı bulaşan Omicron varyantı etkisiyle vaka sayıları 77 bini aştı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicronlu 1 kişinin katıldığı etkinlikte 44 kişiyi enfekte ettiğini söyledi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Uzmanı Şener, Omicron varyantının çok hızlı çoğalma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

KALICI BAĞIŞIKLIK YOK

Şener, “Bir yakınımın düzenlediği etkinliğe omicronlu bir kişi de katılmış. Tek bir kişiden yayılan virüs 44 kişiyi enfekte etti” dedi. Şener, “Çin’in Vuhan eyaletinde ilk ortaya çıkan orijinal suş ile delta-delta plus varyantı 3 kat bulaştırıcıydı. Omicron ise delta-delta plus varyantından 3 kat daha fazla bulaşıyor. Logaritmik bir artış oluyor” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek

Kovid-19 geçirmiş olmanın ‘kalıcı’ bağışıklık sağlamadığına vurgu yapan Prof. Şener, “Bu hastalıkta doğal bağışıklık diye bir kavram yok. Vatandaşları buradan uyarmak istiyorum, bazı profesörümsüler bunu öne sürse de böyle bir şey mümkün değil. Hastalığı geçirdikten sonra aşılanmadığınız sürece, eğer antikor yanıtınız belli bir değerin üzerinde değilse, yeniden enfekte olma durumunuz çok yüksek. Virüsle enfekte olup atlatanlarda 3 ay gibi bir süre sonra antikor yanıtı sıfıra yakın oluyor. Hele de Omicron gibi aşıyla oluşan antikordan kaçma potansiyeline sahip, yani aşıyla oluşan antikoru yanıltabilen, kendini saklayabilen bir varyantla karşı karşıyaysanız 6 ay içinde değil 3- 5 kere de enfekte olursunuz.” şeklinde konuştu.

REKLAM

BİR GÜNDE 15 YATIŞ

Toplumsal engellemelerden önce bireysel tedbirlerin artırılması gerektiğine işaret eden Şener, “Bu varyantla birlikte hepimiz salgının gerçek yüzünü göreceğiz. Bu bir çoğumuzun hoşuna gitmiyor ama rakamlar daha üst sınıra çıkacak. Çıktıkça da hastaneye başvurular artacak. Yoğun bakımlara gidişlerde de artışlar olabilir. Omicronun yayılımı bastığı yeri yakıp geçecek. Şu an bir günde 15 hastanın yatışını yapmış biri olarak söylüyorum. Herkes kendi önlemini almalı” dedi.

KORONAVİRÜS Almanya'da vaka alarmı: Laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı

Salgın henüz bitmedi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,

dedi. Çoğu hastanın evde istirahat ederek hastalığı ayakta atlattığını belirten Özlü, ağır semptomlar gösteren kişilerin de olduğunu aktardı. Özlü,

diye konuştu.