​Kovid vakalarını toplu ulaşım patlattı ​

İstanbul, her hafta Kovid vakalarını ikiye katlıyor. Acil Tıp Uzmanları (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Kovid vaka artışların temelinde yatan sebeplerden birinin toplu ulaşım olduğunu söyledi.

Cander, “İnsanlar her gün metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyor. İstanbul metrekareye en fazla insanın düştüğü şehir. Dolayısıyla burası virüs için bulunmaz bir nimet” dedi.

İSTANBUL’DAN SONRA ANADOLU’YA YAYILACAK

Büyükşehirlerde bir arada yaşama zorunluluğuna dikkat çeken Cander, “Kalabalık ortamlar, bir arada geçirilen vakitler, İstanbul’un bu varyantta üst sıralara yükselmesine neden oldu. Ama dikkat ederseniz salgın ilk dalgadan itibaren hep İstanbul’u vuruyor, daha sonra Anadolu’ya gidiyordu. Dolayısıyla şu an İstanbul’da yükselen Kovid vakaları, bir sonraki adım olarak Anadolu’ya yayılacaktır. Ancak yaz aylarındaki yayılma ile kış dönemi yayılması arasında bazı belirgin farklar olsa da diğer şehirlerin İstanbul’u takip edeceğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma