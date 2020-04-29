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Koronavirüs Nevşehirde toplu cenaze namazı kılınan köyde 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
NEVŞEHİR TÜRKİYE

Nevşehir haberleri... Toplu cenaze namazı kılınan köyde 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Nevşehir'de toplu cenaze namazı kılınan köyde 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 8 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ürgüp Kaymakamlığı, toplu cenaze namazı kılınmasına izin veren muhtar Emin E., muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Taşkınpaşa köyü geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı.
Taşkınpaşa köyü geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı.

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı.

DHA


Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uymadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ürgüp Kaymakamlığı, bunun üzerine toplu olarak cenaze namazı kılınmasına izin veren köy muhtarı Emin E., muhtar azaları ve köye dışarıdan gelerek cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Esenyurt'ta pazarda 'pes' dedirten görüntü: Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı

İstanbul'da sevindiren görüntü: Bakırköy'deki test kuyruğundan eser kalmadı
FOTOĞRAF 9
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay önce test yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu test kuyruğu havadan görüntülenmişti.
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 ay öncesine kadar vatandaşlar korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için hastaneye koşmuştu.
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Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafeyi ihlal etmiş hem de canlarını hiçe saymıştı.
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Türkiye'de son günlerde yeni tip korona virüs test sayısının azalmasının ardından hastaneye gelen kişi sayısının da azaldığı görüldü.
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Havadan yeni çekilen görüntülerde ise önceki test kuyruğundan eser kalmadığı görüldü.
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Vak'a sayısının azalması ile birlikte hastane bahçesi sakinliğini koruyor. Aynı zamanda virüsün ilk zamanlarındaki yoğunluğun ortadan kalktığı görülüyor.
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Havadan çekilen görüntülerde hastane güzergahındaki yollarda trafiğin akıcı bir şekilde ilerlediği gözlemlendi.
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İstanbul'da sevindiren görüntü: Bakırköy'deki test kuyruğundan eser kalmadı
Türkiye'de son günlerde yeni tip koronavirüs test sayısının azalmasının en somut görüntüleri İstanbul'da kaydedildi. Hastanede şimdi çekilen görüntülerde ise test kuyruğundan eser kalmadığı ve test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.


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