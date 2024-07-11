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ÖSYM duyurdu! KPSS-2024/1 tercihleri başladı: İşte tercih kılavuzu detayları

KPSS 2024/1 merkezi atama tercihleri için start verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Peki, KPSS tercihi nasıl yapılır? 2024/1 KPSS tercih tarihleri ne zaman, şartları nedir? KPSS tercihlerinde merkezi atama ne zaman, sonuçlar hangi tarihte belli olur? İşte ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar.

13:28 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:34 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

ÖSYM KPSS alımları konusunda yeni duyuru yayımladı. KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınıyor. Kamu personel alımları için başvuruda bulanacak adaylar KPSS-2024/1 tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman? KPSS tercih şartları nedir? sorularını araştırıyor. İşte kılavuzda yer alan bilgiler

KPSS-2024/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri 11-18 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM KPSS-2024/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Kamu personel alımı iş ilanları: KPSS'li ve KPSS'siz eleman alan kurumlar ve başvuru tarihleri

2024 yılında kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli pozisyonlarda binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu alımlar KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir. Kamu personel alımı yapan kurumlar arasında bakanlıklar, müdürlükler, genel kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, özel idareler ve üniversiteler yer almaktadır. Kamu personel alımı iş ilanlarında başvuru tarihleri kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki, KPSS puanı ile veya KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı Temmuz ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…

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ÖSYM duyurdu! KPSS-2024/1 tercihleri başladı: İşte tercih kılavuzu detayları