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2022 KPSS DHBT lisans, ön lisans ve ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı

KPSS DHBT soru kitapçığı için nefesler tutuldu. Başvuruların 7-17 Ekim tarihleri arasında alındığı 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı tamamlandı. Diyanette görev alma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar "KPSS DHBT soruları ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2’de toplamda 40 soru sorulmakta. 10.15'te başlayan sınav 11.15'te sona erdi. Söz konusu oturumun ardından ÖSYM KPSS DHBT sınav soruları ve cevap anahtarları kitapçığını internet adresinden erişime açılması bekleniyordu. ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Peki, 2022 DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS DHBT lisans, ön lisans ve ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF TAMAMI İNDİR:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI: 2022 DHBT soruları cevapları yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM DHBT lisans, önlisans, ortaöğretim soru cevap anahtarı kitapçığı PDF TAMAMI İNDİR
KPSS DHBT 1-2 soru kitapçıkları ve cevapları

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı, 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla yapıldı. 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 (20 soru ) ve DHBT-2 (20 soru) sorulmaktadır. Sınav saat 10.15'te başladı ve 11.15'te sona erdi. 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2 Sınav Süresi 60 dakikadır.

KPSS DHBT sınavın gerçekleştirilmesiyle birlikte adaylar DHBT sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM'den 2022 DHBT sınav sorularının yayınlanacağı tarih adayların takibindeydi. 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10’u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Kasım 2022 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’da sonlanacaktır.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)


2022 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DHBT puan hesaplaması nasıl yapılır?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

DHBT nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyenlerin girdiği sınav DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) adını almaktadır. DHBT'ye girmek isteyen adayların ayrıca KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına da girmeleri gerekmektedir. DHBT puanı 2 yıl geçerli olmaktadır.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

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