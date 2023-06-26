Kurban bayramı mesajları
RESİMLİ, YAZILI, DUALI, EN ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023
Bütün İslam aleminin coşkuyla kutladığı yılın son dini bayramında sevdiklerinize en güzel, anlamlı, hadisli, dini, komik, duygusal Kurban Bayramı mesajları burada:
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!
Bayram demek umuttur, özlem demektir. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik demektir. Bayramınız mübarek, günleriniz sağlıklı ve huzurlu olsun!