Kurban etinin ne kadar dinlendirileceği Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte merak konusu oldu. Yeni kesilmiş kurban etinin saklama ve dinlendirme işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken uzmanlar, kurban eti yeterli olgunluğa ulaşmadığı gibi bakteri üretimi konusunda da bazı olumsuzluklarla karşılaşabileceğini bildirdi. Peki, Kurban eti buzdolabına ne zaman koyulur? Kurban eti ne kadar, kaç saat dinlendirilmeli?