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Resimli en güzel Kurban Bayramı Mesajları: "Bayramınız mübarek olsun"

Kurban Bayramı mesajları ile ilgili araştırmalar 28 Haziran 2023 tarihinin yaklaşması nedeniyle hız kazandı. Bilindiği üzere, bu yıl 4 günlük bayram için 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla tatil 9 güne çıktı. Kurban Bayramı mesajları her yıl olduğu gibi 2023 Kurban Bayramı öncesinde bayram sabahı paylaşım yapıp sevdiklerini tebrik edecekler tarafından araştırılıyor. Sizler için aileye, arkadaşa, sevgiliye ve kurumsal için bayram mesajlarını derledik. İşte 2023 en güzel Kurban Bayramı mesajları! Resimli ve komik bayram mesajları...

11:11 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

mesajları 2023 yılında kurumsal, resimli, kısa ve anlamlı olarak tercih edilecek. Sosyal medyada paylaşım yapacaklar olanlar ise komik Kurban Bayramı mesajı iletecek. İşte en güzel, anlamlı Kurban Bayramı sözleri ve mesajları...

RESİMLİ, YAZILI, DUALI, EN ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023

Bütün İslam aleminin coşkuyla kutladığı yılın son dini bayramında sevdiklerinize en güzel, anlamlı, hadisli, dini, komik, duygusal Kurban Bayramı mesajları burada:

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Bayram demek umuttur, özlem demektir. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik demektir. Bayramınız mübarek, günleriniz sağlıklı ve huzurlu olsun!

Kurban Bayramı evlerinize huzur ve mutluluk, sofralarınıza bereket, göğsünüze ferahlık, evlerinize misafir getirsin... Dilerim ki her şey gönülünüzce olsun. Bayramınız mübarek olsun.
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin... Nice sağlıklı, mutlu bayramlara!
Aylardır heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı ve mutlu bayramlar dilerim!
Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun! İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar!
Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.


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Ankara Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023