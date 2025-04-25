Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kütahya Valisi Musa Işın, meydana gelen 4.5 ve 4.6 şiddetindeki depremlerin ardından tatil açıklamasında bulundu. Peki, Kütahya'da bugün okullar tatil mi?