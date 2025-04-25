Kütahya'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, Kütahya'nın Simav ilçesinde üst üste meydana gelen depremlerin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. Kütahya Valisi Musa Işın, meydana gelen 4.5 ve 4.6 şiddetindeki depremlerin ardından tatil açıklamasında bulundu. 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Kütahya'da, Simav ve çevresindeki köylerde okullar 1 gün tatil edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kütahya Valisi Musa Işın, meydana gelen 4.5 ve 4.6 şiddetindeki depremlerin ardından tatil açıklamasında bulundu. Peki, Kütahya'da bugün okullar tatil mi?
KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kütahya'nın Simav ilçesi bu sabah art arda 3 depremle sarsıldı. Simav ve çevre köylerde okullar tatil edildi.
KÜTAHYA DEPREMİ İLE İLGİLİ VALİ'DEN
Kütahya Valisi Musa Işın, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.
Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.
Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.