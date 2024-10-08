2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Burs/kredi başvurularının yapılmasının ardından yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl alınan başvurulara göre bu yıl yatacak olan ödemelerin 15-30 Kasım tarihlerinde yapılacağı düşünülüyor.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEMELER NASIL YAPILIR?

Ekim ve kasım aylarını içeren ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” ve “2” olan öğrenciler ilk gün ödemesi, “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemesi, “8” olan öğrenciler ise üçüncü gün ödemesi şeklinde art arda yapılacak olan 3 günlük ödemede burs/kredilerini alabilecek.

KYK BURSU NEREYE, HANGİ KARTA VE HESABA YATIYOR?

Burs ödeme işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Öğrenciler yatan bursları ise Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM’lerden çekebiliyor.

KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Burs ve kredilerinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler telefonlarının mobil marketlerinden Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına indirmelidir.

Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına kuran öğrenciler ardından T.C. kimlik numarası ve hesap bilgileri ile sisteme giriş yaparak mevcut bakiyeleri üzerinden veya son işlemler üzerinden sorgulama yapabilir.

Mobil bankacılık şifresini bilmeyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini 0850 258 00 00 numarasından arayarak gerekli bilgileri edinebilirler. Ayrıca bakiye buradan mevcut bakiye sorgulama işlemi yaparak bursların yatıp yatmadığını öğrenebilirler.







