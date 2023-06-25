|
Özgün

2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercihleri için geri sayım başladı. Merkezi ve yerel yerleştirme sonucu ile lise hayatlarına başlayacak olan öğrencilerin beklediği LGS sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Peki LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB LGS tercihleri nasıl yapılacak? Lise kaç tercih yapılacak? İşte LGS lise taban puanları yüzdelik dilimleri sorgulama ekranı linki.

09:20 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
LGS tercihleri ne zaman?

LGS tercihleri ne zaman?

MEB tarafından gerçekleştirilen Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları hem MEB üzerinden hem de
VBS üzerinden öğreniliyor. MEB, LGS tercih kılavuzunu yayınladı. Lise tercihleri yapılırken LGS taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tercih yapacak adaylar, LGS yerleştirme kılavuzuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

MEB LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından
https://e-okul.meb.gov.tr
internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.

Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. MEB tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde MEB'in resmi sayfası üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri

SINAVLA öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için
SINAVSIZ öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan bilgileri için
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da sınava girdi. MEB 2023 LGS sınav sorularını yayınladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

#meb
#lgs tercih kılavuzu
#lgs tercih tarihleri
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gözler MEB'de: 2023 LGS tercih takvimi belli oldu mu?