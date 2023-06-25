LGS tercihleri ne zaman?
MEB tarafından gerçekleştirilen Lise Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları hem MEB üzerinden hem de
VBS üzerinden öğreniliyor. MEB, LGS tercih kılavuzunu yayınladı. Lise tercihleri yapılırken LGS taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tercih yapacak adaylar, LGS yerleştirme kılavuzuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS tercihleri ne zaman başlıyor?
LGS tercihleri ne zaman başlıyor?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS tercihleri nasıl yapılacak?
LGS tercihleri nasıl yapılacak?
MEB LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından
https://e-okul.meb.gov.tr
internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. MEB tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde MEB'in resmi sayfası üzerinden paylaşılması bekleniyor.
Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri
Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri
SINAVLA öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için
SINAVSIZ öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan bilgileri için
#meb
#lgs tercih kılavuzu
#lgs tercih tarihleri
30 dakika önce