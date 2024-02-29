"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2024 yılı mazot ve gübre desteği zamlandı mı, ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği tutarları kalem kalem duyurulmuştu. Destekten yararlanmak isteyenlerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2024 yılı mazot ve gübre desteği zamlandı mı, ne kadar?