"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2024 yılı mazot ve gübre desteği zamlandı mı, ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği tutarları kalem kalem duyurulmuştu. Destekten yararlanmak isteyenlerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2024 yılı mazot ve gübre desteği zamlandı mı, ne kadar?
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre yeni senede geçerli olacak mazot ve gübre desteği tutarları netleşti. Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre, aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre, kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre, kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre, çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre, yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre, yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre, diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?
Yapılan açıklamayla 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar TL tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, 2023 yılı Ekim ayında başlayarak çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmıştı. Yeni ödemelere dair henüz bir tarih paylaşımı gelmedi.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI!?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 50 milyon 900 bin TL'lik destekleme ödemesi 23 Şubat itibariyle çiftçilerin hesaplarına geçti.
Ödemelere ilişkin detaylar şu şekilde;
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 24 milyon 877 bin 104 TL,
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 13 milyon 838 bin 744 TL,
Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 11 milyon 770 bin 500 TL,
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 413 bin 652 TL.
Toplamda 4 kalemde 50 milyon 900 bin TL ödeme çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarılıyor.