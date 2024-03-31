Karaman belediyesi için yarışan Mevlüt Akgün ve Savaş Kalaycı seçim sonuçları 2024 tüm Türkiye tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Karaman’da oy verme saatinin başlamasıyla birlikte vatadaşlar sandığa akın etti. Oy verme saatinin sona ermesiyle birlikte oy sayımları başladı. Kesin olmayan sandık sonuçlarına göre 2024 Karaman seçimi Mevlüt Akgün ve Savaş Kalaycı arasında geçmesi bekleniyor. Sandıkların açılmasıyla birlikte Karaman seçim sonuçları canlı olarak anlık veriler ile Yenişafak’ta yer almakta. İşte seçim sonuçları adayların oy oranları.

Mevlüt Akgün mü Savaş Kalaycı mı kazandı?

31 Mart Karaman yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Mevlüt Akgün ve Savaş Kalaycı’nın Karaman’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Mevlüt Akgün ve Savaş Kalaycı 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Mevlüt Akgün - Savaş Kalaycı yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Karaman Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Mevlüt Akgün ve MHP adayı Savaş Kalaycı oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Mevlüt Akgün kimdir?

Mevlüt Akgün, 1966'da Karaman'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren ve bir süre serbest avukatlık yapan Akgün, Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

TBMM'de 22. Dönem, 23. Dönem ve 24. Dönem Karaman Milletvekili olarak görev yapan Akgün, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Savaş Kalaycı kimdir?

Savaş Kalaycı, 1978'de Karaman'da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı.

Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Kalaycı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Kalaycı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden girdiği seçimi kazanarak Karaman Belediye Başkanı oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Kalaycı, İngilizce bilmektedir.

Karaman Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Bağımsız Türkiye Partisi Abdurrahman Kaplan - (Karaman) Halkın Kurtuluş Partisi Ahmet Okur - (Karaman) Yeniden Refah Partisi Durdu Elif Çeliktaş - (Karaman) Hak ve Özgürlükler Partisi Hayrullah Kahraman - (Karaman) Türkiye Komünist Hareketi Kemal Gürbüz - (Karaman) Bağımsız Adaylar Mahmut Yıldız - (Karaman) Saadet Partisi Mehmet Karakaş - (Karaman) Zafer Partisi Metin İçel - (Karaman) Adalet ve Kalkınma Partisi Mevlüt Akgün - (Karaman) Demokrasi ve Atılım Partisi Müslüm Doğan - (Karaman) Türkiye Komünist Partisi Mustafa Baş - (Karaman) İYİ Parti Nihal Tümene - (Karaman) Cumhuriyet Halk Partisi Recep Sertçelik - (Karaman) Millet Partisi Salih Mısral - (Karaman) Milliyetçi Hareket Partisi Savaş Kalaycı - (Karaman) Demokratik Sol Parti Sibel İmamoğlu - (Karaman) Hür Dava Partisi Yunus Yılmaz - (Karaman) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Zozan Efetürk - (Karaman)

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Karaman hakkında genel bilgiler

Karaman, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve zengin tarihi, kültürel mirası ile dikkat çeken bir şehirdir. Orta Çağ'dan itibaren Karamanoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış olan Karaman, Türk dilinin ve kültürünün korunup geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiği ilk yer olmasıyla da bilinir. İşte Karaman hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Karaman, genellikle düz ve verimli topraklara sahip bir alanda konumlanmıştır. Şehir, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alır ve karasal iklim özellikleri gösterir; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer.

Ekonomi

Karaman'ın ekonomisi tarım, hayvancılık ve gıda sanayi üzerine kuruludur. Şehir, özellikle tahıl, şeker pancarı ve elma üretimiyle tanınır. Ayrıca, Türkiye'nin önemli kuruyemiş üreticilerinden biri olan Karaman, bu alanda da büyük bir üretim kapasitesine sahiptir.

Tarih ve Kültür

Karaman, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehir, Karamanoğulları Beyliği döneminden kalan tarihi eserlerle doludur. Karaman Kalesi, Alaaddin Camii ve Aktekke Camii gibi yapılar, şehrin tarihi ve kültürel mirasını yansıtır. Ayrıca, her yıl düzenlenen "Türk Dili Bayramı", Karaman'ın dil ve kültür tarihindeki önemini vurgular.

Turizm

Karaman, doğal güzellikleri, tarihi alanları ve kültürel etkinlikleri ile turistler için cazip bir destinasyondur. Ermenek ve çevresindeki doğal güzellikler, doğa tutkunları için idealdir. Ayrıca, Taşkale'deki tahıl ambarları ve Binbir Kilise olarak da bilinen Madenşehri, şehrin önemli turistik noktalarındandır.

Yemek Kültürü

Karaman mutfağı, İç Anadolu ve Akdeniz mutfaklarının etkilerini taşır. Etli ekmek, tirit ve divle obruk peyniri gibi yöresel lezzetler, şehrin gastronomi kültürünü yansıtır. Ayrıca, çeşitli hamur işleri ve tatlılar da yerel mutfakta önemli bir yer tutar.