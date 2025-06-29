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Milyoner sorusu: Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? Hollanda, Tunus, Şili, Avustralya

Milyoner sorusu: Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? Hollanda, Tunus, Şili, Avustralya

22:0629/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster sorusunun doğru yanıtı açıklandı
Kim Milyoner Olmak İster sorusunun doğru yanıtı açıklandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? sorunun yanıtı ise merak edildi.

Soru:
Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır?

Cevap: B: Tunus

A: Hollanda

B: Tunus

C: Şili

D: Avustralya


İSTANBUL'UN NÜFUSU KAÇ? (2025)

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi

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Milyoner sorusu: Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? Hollanda, Tunus, Şili, Avustralya