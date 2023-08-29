Citroen C3 güncel fiyat listesi bu modeli almak isteyenlerce merak ediliyor. Citroën C3, Citroën tarafından 2002 yılından bu yana üretilen bir küçük sınıf otomobil modelidir. Araç, Citroën Saxo'nun yerini almış olup günümüzde üçüncü nesli üretilmektedir. Citroen C3, konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi sunan, şık ve zengin özelliklere sahip bir hatchbacktir. Peki Citroen C3 Fiyatı ne kadar, Citroen C3 Türkiye satış fiyatı kaç lira? İşte Citroen C3'ün temel özellikleri.