Nissan Qashqai 2023 fiyat listesi
Qashqai, önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak sunulur. 1.3 litrelik turboşarjlı benzinli motor sadece önden çekişli olarak mevcuttur. 1.5 litrelik e-POWER hibrit motor ise önden veya dört tekerlekten çekişli olarak sunulur.
Nissan Qashqai model ve fiyatları
Nissan Qashqai DESIGN PACK özellikleri
- 18" Alaşımlı Jantlar
- LED Ön Sis Farları
- 8" Dokunmatik Ekran (Apple Car Play ve Android Auto)
- Çift Bölgeli Otomatik Klima
- Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi
- Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi
Nissan Qashqai SKYPACK fiyatı
Nissan Qashqai SKYPACK özellileri
- 19" Alaşımlı Jantlar
- Panoramik Cam Tavan
- Arka Bağımsız Süspansiyon Sistemi (Opsiyonel)
Nissan Qashqai PLATINUM PREMIUM fiyatı
Nissan Qashqai PLATINUM PREMIUM özellikleri
- 12.3" Dijital Gösterge Paneli
- 12.3” Dokunmatik Ekran (Kablosuz Apple CarPlay & Navigasyon)
- Nappa Deri Koltuklar (Masaj ve Isıtma Fonksiyonlu)
- Elektrikli Bagaj Kapağı
- Akıllı Hız Sabitleme Sistemi
- Akıllı Park Sistemi
Nissan sıfır araç fiyat listesi
2023 model yılı araçların Ağustos 2023 Nissan tavsiye edilen fiyat listesini inceleyebilir ve dilediğiniz modelin araç fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. İşte Nissan tavsiye edilen fiyat listesi.
- Nissan 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna fiyatı1.554.100
- Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna fiyatı1.627.000
- Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack fiyatı1.800.700
- Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack fiyatı1.850.800
- Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 fiyatı1.936.500
- Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium fiyatı2.058.800
- Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 fiyatı2.144.500
- Nissan e-POWER Designpack fiyatı2.020.200
- Nissan e-POWER Skypack fiyatı2.068.400
- Nissan e-POWER Platinum Premium fiyatı2.337.000
- Nissan 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack fiyatı2.356.500
- Nissan 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium fiyatı2.622.800
- Nissan e-4ORCE Skypack 4x4 fiyatı2.971.100
- Nissan e-4ORCE Platinum Premium 4x4 fiyatı3.237.500
- Nissan e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4 fiyatı3.282.600