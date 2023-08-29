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Nissan Qashqai 2023 model fiyatı ne kadar?

2023 Nissan Qashqai fiyat listesi araç alacakların gündeminde. Nissan Qashqai, Nissan tarafından 2007'den beri üretilen kompakt bir crossover SUV'dur. Avrupa'da en popüler SUV'lardan biridir ve 2023 yılında beşinci neslini piyasaya sürmüştür. İşte Nissan DESIGN PACK, SKYPACK ve PLATINUM PREMIUM fiyatı ve teknik özellikleri

11:29 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Nissan Qashqai 2023 fiyat listesi

Nissan Qashqai 2023 fiyat listesi

Nissan Qashqai 2023 fiyat listesi merak konusu.
Nissan Qashqai
, şık ve modern bir tasarıma sahiptir. Ön tarafta, geniş bir ön ızgara ve LED farlar bulunur. Yanlarda, aerodinamik çizgiler ve büyük çaplı jantlar dikkat çeker. Arka tarafta, LED arka lambalar ve bir spoiler bulunur.
Nissan Qashqai
'nin iç mekanı da modern ve konforludur. Yüksek kaliteli malzemelerle kaplanmış geniş bir iç mekana sahiptir. Kabinde, 9 inçlik bir dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, çift bölgeli klima kontrolü ve bir dizi güvenlik özelliği bulunur.
Qashqai, iki farklı motor seçeneğiyle sunulur. Temel motor, 1.3 litrelik turboşarjlı benzinli bir motordur. Bu motor, 110 kW (150 PS) güç ve 250 Nm tork üretir. Daha güçlü seçenek ise 1.5 litrelik
Nissan Qashqai e-POWER
hibrit motordur. Bu motor, 110 kW (150 PS) güç ve 280 Nm tork üretir.

Qashqai, önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak sunulur. 1.3 litrelik turboşarjlı benzinli motor sadece önden çekişli olarak mevcuttur. 1.5 litrelik e-POWER hibrit motor ise önden veya dört tekerlekten çekişli olarak sunulur.

Nissan Qashqai model ve fiyatları

Nissan Qashqai DESIGN PACK Fiyatı
1,800,700 TL

Nissan Qashqai DESIGN PACK özellikleri

  • 18" Alaşımlı Jantlar
  • LED Ön Sis Farları
  • 8" Dokunmatik Ekran (Apple Car Play ve Android Auto)
  • Çift Bölgeli Otomatik Klima
  • Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi
  • Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi

Nissan Qashqai SKYPACK fiyatı

Nissan Qashqai SKYPACK Fiyatı
1,850,800 TL

Nissan Qashqai SKYPACK özellileri

  • 19" Alaşımlı Jantlar
  • Panoramik Cam Tavan
  • Arka Bağımsız Süspansiyon Sistemi (Opsiyonel)

Nissan Qashqai PLATINUM PREMIUM fiyatı

Nissan Qashqai PLATINUM PREMIUM Fiyatı
2,058,800 TL

Nissan Qashqai PLATINUM PREMIUM özellikleri

  • 12.3" Dijital Gösterge Paneli
  • 12.3” Dokunmatik Ekran (Kablosuz Apple CarPlay & Navigasyon)
  • Nappa Deri Koltuklar (Masaj ve Isıtma Fonksiyonlu)
  • Elektrikli Bagaj Kapağı
  • Akıllı Hız Sabitleme Sistemi
  • Akıllı Park Sistemi

Nissan sıfır araç fiyat listesi

2023 model yılı araçların Ağustos 2023 Nissan tavsiye edilen fiyat listesini inceleyebilir ve dilediğiniz modelin araç fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. İşte Nissan tavsiye edilen fiyat listesi.

  1. Nissan 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna fiyatı
    1.554.100
  2. Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna fiyatı
    1.627.000
  3. Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack fiyatı
    1.800.700
  4. Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack fiyatı
    1.850.800
  5. Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 fiyatı
    1.936.500
  6. Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium fiyatı
    2.058.800
  7. Nissan 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 fiyatı
    2.144.500
  8. Nissan e-POWER Designpack fiyatı
    2.020.200
  9. Nissan e-POWER Skypack fiyatı
    2.068.400
  10. Nissan e-POWER Platinum Premium fiyatı
    2.337.000
  11. Nissan 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack fiyatı
    2.356.500
  12. Nissan 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium fiyatı
    2.622.800
  13. Nissan e-4ORCE Skypack 4x4 fiyatı
    2.971.100
  14. Nissan e-4ORCE Platinum Premium 4x4 fiyatı
    3.237.500
  15. Nissan e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4 fiyatı
    3.282.600
Nissan 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna fiyatı
1.140.300
Nissan 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna fiyatı
1.306.700
Nissan 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum fiyatı
1.428.200
Nissan 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso fiyatı
1.470.300
Nissan 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium fiyatı
1.590.700

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