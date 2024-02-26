Oba Makarnacılık halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarna (OBAMS) borsada ne zaman işlem görecek, bireysele kaç lot verdi?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 23 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysel ve şirket çalışanlarına eşit pay edildi. Peki, Oba Makarna halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Oba Makarnacılık halka arz sonuçları açıklandı

Oba Makarna halka arz sonuçları belli oldu. Buna göre; 3.78 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Oba Makarnacılık halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 388 bin 122 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 14 lot dağıtıldı.

Oba Makarna (OBAMS) borsada ne zaman işlem görür?

Oba Makarna halka arz sonuçları açıklanmadığı için borsa işlem tarihi de belli olmadı. Şirketin borsa işlem tarihi halka arz sonuçlarının KAP’a bildirilmesinin ardından netlik kazanacak.

Oba Makarna (OBAMS hisse fiyatı ne kadar?

Oba Makarnacılık halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken hisse fiyatı 39,24 TL'den satışa sunuldu.

Oba Makarna kaç lot verdi?

Oba Makarna halka arz toplamda 96 milyon 336 bin 345 lot dağıtımı gerçekleştirdi ve kişi başına düşen lot 14 oldu.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 23 Lot (902 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (745 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 17 Lot (667 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 15 Lot (588 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 13 Lot (510 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (470 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (431 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (392 TL).







