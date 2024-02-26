|
Özgün

Oba Makarnacılık halka arz sonuçları açıklandı! Oba Makarna (OBAMS) borsada ne zaman işlem görecek, bireysele kaç lot verdi?

Oba Makarna halka arz sonuçları belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından detayları aktarılan şirketin borsada ne zaman ve kaç lot işlem göreceği merak kazandı. Türkiye’nin makarna sektöründe son 10 yıllık dönemde ihracat şampiyonu olan Oba Makarnacılık halka arz sonuçlarının borsada işlem göreceği tarih hakkında detaylar...

11:53 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Oba makarna halka arz
Oba makarna halka arz

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 23 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysel ve şirket çalışanlarına eşit pay edildi. Peki, Oba Makarna halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Oba Makarnacılık halka arz sonuçları açıklandı

Oba Makarna halka arz sonuçları belli oldu. Buna göre; 3.78 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Oba Makarnacılık halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 388 bin 122 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 14 lot dağıtıldı.

Oba Makarna (OBAMS) borsada ne zaman işlem görür?

Oba Makarna halka arz sonuçları açıklanmadığı için borsa işlem tarihi de belli olmadı. Şirketin borsa işlem tarihi halka arz sonuçlarının KAP’a bildirilmesinin ardından netlik kazanacak.

Oba Makarna (OBAMS hisse fiyatı ne kadar?

Oba Makarnacılık halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken hisse fiyatı 39,24 TL'den satışa sunuldu.

Oba Makarna kaç lot verdi?

Oba Makarna halka arz toplamda 96 milyon 336 bin 345 lot dağıtımı gerçekleştirdi ve kişi başına düşen lot 14 oldu.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 23 Lot (902 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (745 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 17 Lot (667 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 15 Lot (588 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 13 Lot (510 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (470 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (431 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (392 TL).



#oba
#oba makarna
#oba makarna halka arz
#oba makarna kaç lot
#oba makarna borsa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
A101 29 Şubat 2024 İndirim Kataloğu Açıklandı! Tiny House 399.900 TL, Tost Makinesi 1.399 TL, Su Arıtma Cihazı 2.499 TL...