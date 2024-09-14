ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adaylar tarafından takip ediliyor. Haftalardır özel güvenlik sınav sonuçlarını bekleyen adaylar için beklenen gün geldi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı Özel Güvenlik Görevlisi 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Silahlı ve Silahsız Özel güvenlik alımı için sınavlara katılan adaylar sonuç açıklamasına yoğunlaştı. Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek. Adaylar ÖGG 110. sınav sonuçlarını T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. İşte, ÖGG sınav sonuçları görüntüleme ekranı ve ayrıntılar.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 110. dönem sınav sonuçları 13 Eylül 2024 Cuma yani bugün erişime açılacak.

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI || 109. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.







