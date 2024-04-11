"Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Olympiakos maçı şifreli mi, TV8'de mi yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk olacak. 11 Nisan Perşembe günü Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak müsabaka TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic.

İKİ TAKIMIN KONFERANS LİGİ GEÇMİŞİ

Konferans Ligi'nde H Grubunu 12 puanla zirvede tamamlayarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bu turda ise Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı - Lacivertli takım, rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Olympiakos ise bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi. Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.

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