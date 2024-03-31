Seçim sonuçları 2024 ile Zonguldak’ı 5 yıl yönetecek belediye başkanı netleşiyor. AK Parti adayı Ömer Selim Alan ile CHP adayı Sezer Ateş Zonguldak belediyesi için yarışıyor. Zonguldak seçim sonuçları 2024 , Ömer Selim Alan, Tahsin Erdem oy sayısı, oy oranı, hangi aday önde? sorusu seçmenler tarafından merak konusu. Peki Zonguldak’ta kim kazandı Ömer Selim Alan mı, Tahsin Erdem mi kazandı, aldıkları oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte 2024 Zonguldak seçim sonuçları canlı oy oranları.

Ömer Selim Alan mı Tahsin Erdem mi kazandı?

31 Mart Zonguldak yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Ömer Selim Alan ve Tahsin Erdem’in Zonguldak’ta aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Ömer Selim Alan ve Tahsin Erdem 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Ömer Selim Alan - Tahsin Erdem yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Zonguldak Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Ömer Selim Alan ve CHP adayı Tahsin Erdem oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Ömer Selim Alan kimdir?

Ömer Selim Alan, 24 Aralık 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Kolejinde tamamlayan Alan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezinde başlayan Alan, 2006-2008 yıllarında TED Zonguldak Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Alan'ın, Türk Tabipler Birliği üyeliği ve Türk Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliği bulunmaktadır. 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimi'ne giren Ömer Selim Alan, altı yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Alan, 2019'daki Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Zonguldak Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk sahibi Alan, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Tahsin Erdem kimdir?

Tahsin Erdem, 1964 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Zonguldak'ta tamamlayan Erdem, Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başlayan Erdem, Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Erdem, 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçildi. 30 yıldır mali müşavir olarak çalışan Tahsin Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Zonguldak Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Hak ve Özgürlükler Partisi Abdulbari Tunç - (Zonguldak) Saadet Partisi Cem Dereli - (Zonguldak) Millet Partisi Cemal Ceylan - (Zonguldak) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ceylan Turğut - (Zonguldak) Demokrasi ve Atılım Partisi Fatih Keleş - (Zonguldak) Vatan Partisi Gökhan Yılmaz - (Zonguldak) İYİ Parti Kaya Adanır - (Zonguldak) Yeniden Refah Partisi Kenan Zeren - (Zonguldak) Hür Dava Partisi Mehmet Özdemir - (Zonguldak) Zafer Partisi Nilgün Sadıkoğlu Danışman - (Zonguldak) Adalet ve Kalkınma Partisi Ömer Selim Alan - (Zonguldak) Demokrat Parti Önder Bostancı - (Zonguldak) Gelecek Partisi Şendoğan Yavuz - (Zonguldak) Bağımsız Türkiye Partisi Serkan Oral - (Zonguldak) Demokratik Sol Parti Sevgi Emiç Delialioğlu Karadağ - (Zonguldak) Cumhuriyet Halk Partisi Tahsin Erdem - (Zonguldak) Türkiye Komünist Hareketi Yakup Dalkıç - (Zonguldak)

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Zonguldak hakkında genel bilgiler

Zonguldak, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin batısında yer alan ve özellikle kömür madenciliği ile tanınan bir şehirdir. Karadeniz'in kıyısında bulunan bu şehir, zengin bitki örtüsü, ormanları, mağaraları ve tarihi ile de dikkat çeker. Zonguldak, maden kaynakları açısından Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olup, aynı zamanda limanı sayesinde önemli bir ticaret merkezidir. İşte Zonguldak hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Zonguldak, Karadeniz kıyısında yer alır ve genellikle engebeli ve ormanlık bir arazi yapısına sahiptir. Şehrin iklimi, Karadeniz iklimi özelliklerini gösterir; dolayısıyla yıl boyunca ılıman ve yağışlı bir hava hakimdir. Bu, bölgenin zengin bitki örtüsüne ve yeşil doğasına katkıda bulunur.

Ekonomi

Zonguldak'ın ekonomisi, geleneksel olarak kömür madenciliğine dayanır. Türkiye'nin en önemli kömür yataklarına sahip olan şehir, uzun yıllar boyunca madencilik sektöründe lider olmuştur. Ancak son yıllarda madencilik sektöründeki düşüşle birlikte, şehir ekonomisi çeşitlenmeye ve turizm, tarım ve balıkçılık gibi diğer alanlara yönelmeye başlamıştır.

Tarih ve Kültür

Zonguldak ve çevresi, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı döneminde özellikle kömür madenciliğinin başlamasıyla önem kazanan şehir, Cumhuriyet döneminde de bu önemini sürdürmüştür. Zonguldak, madencilik kültürü ile de özdeşleşmiş bir şehirdir ve bu alandaki müzeler, maden ocakları ve anıtlar ziyaretçilere madencilik mirasını yakından tanıma fırsatı sunar.

Turizm

Zonguldak, doğal güzellikleri, sahilleri, mağaraları ve tarihi yerleri ile dikkat çeken bir turizm potansiyeline sahiptir. Filyos, Ereğli ve Alaplı gibi sahil kasabaları; Harmankaya Kanyonu ve Gökgöl Mağarası gibi doğal güzellikler; ve tarihi Ereğli (Herakleia Pontika) Antik Kenti, bölgenin turistik cazibe noktaları arasındadır.

Yemek Kültürü

Zonguldak mutfağı, Karadeniz'in zengin balık çeşitleri, mısır ekmeği, hamsili yemekler ve karalahana sarması gibi lezzetlerle karakterizedir. Ayrıca, bölgeye özgü tatlılardan biri olan "kabak tatlısı", ziyaretçiler tarafından beğenilen yöresel tatlar arasındadır.