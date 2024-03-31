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AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM, YRP oy oranları: Hangi parti kaç büyükşehir, il ve ilçe belediye kazandı?

Parti ve adayların oy oranları 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Belediye başkan adayları oy oranları kadar partilerin aldıkları oy oranları da oldukça kritik. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM, kazanan adayları kimler? Oy oranları, il il belediye başkan adayların aldıkları oy sayısı ile partilerin kazandığı ve kaybettiği iller hangileri? gibi sorular, seçim yayın yasağının kalması ile birlikte konuşulmaya başlanacak. Peki Hangi parti kaç büyükşehir, il ve ilçe belediye kazandı? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM, Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyeler.

18:00 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:11 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
2024 yerel seçim sonuçları: Türkiye genelinde hangi parti kaç belediye kazandı? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM, YRP oy oranları
2024 yerel seçim sonuçları: Türkiye genelinde hangi parti kaç belediye kazandı? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM, YRP oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlandı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu. Oy sayımlarının başlamasıyla birlike 2024 yerel seçimlerine dair açılan sandık oranı, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM oy oranları ile il il belediye başkan adayların aldıkları oy sayısı da merak konusu. İşte CANLI Seçim Sonuçları 2024 - Yerel Seçim Oy Oranları Türkiye Geneli.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM oy oranları

31 Mart 2024 seçim sonuçları, yenişafak seçim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Hangi ilde hangi partinin belediye başkan adayı önde? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM oy oranları, hangi parti kaç büyükşehir, il ve ilçe belediye kazandı? sorusunun cevabı yine seçim sayfamızda anlık olarak takip edilecek

2024 Türkiye yerel seçimleri, 31 Mart Pazar günü yapıldı. Yerel yönetimlerin belirleneceği seçimde Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882, 206 bin 845 sandıkta oy kullandı. Yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte 30 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere, belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli olmakta.

Hangi parti kaç büyükşehir belediye başkanlığı kazanıyor?

Türkiye genelinde siyasi partilerin 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucunda kaç büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi kazandığını sonuçlar açıklandığında parti ve adayların güncel oy oranları, partilerin kazandıkları belediyeleri yer alacaktır.

AK Parti:

CHP:

DEM:

MHP:

İYİ Parti:

YRP:

Hangi parti kaç il belediye başkanlığı kazanıyor?

AK Parti:

CHP:

DEM:

MHP:

İYİ Parti:

YRP:

Hangi parti kaç ilçe belediye başkanlığı kazanıyor?

AK Parti:

CHP:

DEM:

MHP:

İYİ Parti:

YRP:

Hangi parti kaç belde belediye başkanlığı kazanıyor?

AK Parti:

CHP:

DEM:

MHP:

İYİ Parti:

YRP:

2019 yerel seçimlerinde 30 büyükşehir belediye başkanlığından 15'ini AK Parti; 11'ini CHP, 3'ünü HDP ve birini de MHP kazanmıştı. 51 il belediye başkanlığının ise 24'ünü AK Parti, 10'unu CHP, 10'unu MHP ve 5'ini HDP kazanmıştı. Biri bağımsız, birisi de diğer partiler tarafından kazanılmıştı.

Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Geneli 31 Mart 2024: Son Dakika Canlı Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidildi. 32 ilde seçmenler saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladılar, kalan illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 206 bin 845 sandıkta oy kullanacak. Yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte 30 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere, belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli olacak. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla Türkiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024, adayların ve partilerin oy oranları, büyükşehir, il ve ilçe yerel seçim sonuçları canlı, anlık ve hızlı bir şekilde Yenişafak seçim sayfamız üzerinden öğrenilecek. Son dakika canlı seçim sonuçları için linki tıklayabilirsiniz.


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