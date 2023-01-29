|
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis alımları
Polis Alımı müjdesi geldi. Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları kararı yayımlandı. Karar Resmi Gazetede 28 Ocak 2023 tarihi ile duyuruldu. Söz konusu resmi gazete kararına göre " Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kadro ihdası edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında duyuru ile geldi. Polis alımı şartları nedir? POMEM ve PMYO ilan ne zaman yayımlanacak?
Söz konusu resmi gazete kararına göre EGM Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Merkez Teşkilatına 1004 Polis Memuru ve Taşra Teşkilatına 9000 Polis Memuru ihdas edilecek.
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı - 1 Kişi,
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı Yardımcısı - 13 Kişi,
Polis Memuru - 1000 - Kişi,
Polis Memuru - 9000 Kişi.
Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. POMEM ve PMYO alımları için şartlar;
PMYO katılmak için adaylardan genel şartlar dışında " Lise mezunu olmak, YKS TYT den en az 250 Puan almış olmaki 18 - 26 Yaş Aralığında olmak, Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak" şartları aranacak.
Polis alımları için kadro ihdası yapıldı. Ancak başvuru süreci hakkında bir karar gelmedi.
2023 yılında yapılan zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında belli oldu. Memurlara yapılan yüzde 30'luk zam artışı sonrasında polis maaşları değişti. Buna göre; 13 bin 747 TL olan polis maaşı yüzde 25 zamla birlikte 17 bin 871 TL'ye, başkomiser maaşı ise 15 bin 810 TL'den 20 bin 553 TL'ye yükseldi.