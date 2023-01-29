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10 bin polis memuru alımı kararı Resmi Gazete’de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru ihdas edildi. Peki EGM polis memuru alımı kontenjan dağılımı nasıl? EGM polis alımı başvuru şartları neler? 2023 polis alımları ne zaman başlayacak?

09:12 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis alımları

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis alımları

Polis Alımı müjdesi geldi. Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları kararı yayımlandı. Karar Resmi Gazetede 28 Ocak 2023 tarihi ile duyuruldu. Söz konusu resmi gazete kararına göre " Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kadro ihdası edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında duyuru ile geldi. Polis alımı şartları nedir? POMEM ve PMYO ilan ne zaman yayımlanacak?

EGM polis alımları

EGM polis memuru alımı kontenjan dağılımı nasıl?

Söz konusu resmi gazete kararına göre EGM Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Merkez Teşkilatına 1004 Polis Memuru ve Taşra Teşkilatına 9000 Polis Memuru ihdas edilecek.

Merkez Teşkilatına İstihdam edilmek üzere:

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı - 1 Kişi,

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı Yardımcısı - 13 Kişi,

Polis Memuru - 1000 - Kişi,

Taşra Teşkilatına İstihdam edilmek üzere:

Polis Memuru - 9000 Kişi.

Polis alımı başvurusu

EGM polis alımı başvuru şartları neler?

Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. POMEM ve PMYO alımları için şartlar;

  • POMEM lere polis alımları KPSS Puanı ile Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda adaylardan " Ön Lisans için 65 ve Lisans için 60 KPSS Puanına sahip olmak, 18 - 30 yaş aralığında olmak, Kadınlarda 162 ve Erkeklerde 167 cm boyundan kısa boylu olmamak gibi özel nitelikler aranacak.

PMYO başvuru şartları nedir?

PMYO katılmak için adaylardan genel şartlar dışında " Lise mezunu olmak, YKS TYT den en az 250 Puan almış olmaki 18 - 26 Yaş Aralığında olmak, Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak" şartları aranacak.

2023 polis alımları ne zaman başlayacak?

Polis alımları için kadro ihdası yapıldı. Ancak başvuru süreci hakkında bir karar gelmedi.

Polis maaşları

Polis ve başkomiser maaşları ne kadar?

2023 yılında yapılan zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında belli oldu. Memurlara yapılan yüzde 30'luk zam artışı sonrasında polis maaşları değişti. Buna göre; 13 bin 747 TL olan polis maaşı yüzde 25 zamla birlikte 17 bin 871 TL'ye, başkomiser maaşı ise 15 bin 810 TL'den 20 bin 553 TL'ye yükseldi.



#polis alımları
#egm
#resmi gazete
2 saat önce
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10 bin polis memuru alımı kararı Resmi Gazete’de!
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