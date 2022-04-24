Ramazan Şerbetlerin padişahı demirhindi
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Şerbetlerin padişahı demirhindi

Osmanlı’da gül, nilüfer, menekşe, zambak gibi çiçekler şerbete dönüşürdü. Meyve şerbetlerinin en meşhuru ise Kanuni’nin bir tasına bir kese altın verdiği demirhindi idi. Şerbet ustası Ali Güler’e göre, “38 çeşit baharattan yapılan demirhindi, her derde devadır, ‘şerbetlerin padişahı’dır.”

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şerbetlerin padişahı demirhindi
Ali Güler

Baharat, çiçek ve meyveden üretilen Osmanlı şerbetlerinin faydası saymakla bitmiyor. Asli reçetelere uygun şerbet üretimi yapan Ali Güler, şerbetin sofra kültürümüzdeki yerini anlattı. Güler, “Osmanlı döneminde şerbetler sadece ramazan ayında değil yılın 365 günü tüketiliyordu.” dedi.

HZ. MEVLANA’NIN BAŞUCU İÇECEĞİ: SİRKENCÜBİN

Modern içeceklerin keşfinden önce, özellikle sıcak doğu medeniyetlerinde; ferahlatıcı olarak yüzlerce yıldır şerbetlerin tüketildiğini vurgulayan Güler, “Şerbetlerin ortaya çıkışı Selçuklu dönemine dayanır. Selçuklu mutfağının en önemli şerbetleri, Nardenk ve Sirkencübin şerbetidir. Özellikle Sirkencübin şerbeti, Mevlevi mutfağının en önemli içeceklerinden biri olup Hz. Mevlana’nın başucu içeceklerindendi.” dedi.

MEYVE VE ÇİÇEKLERDEN YAPILIYOR

Şerbetlerin, Osmanlı mutfağında 15. yüzyıldan sonra görülmeye başladığını söyleyen Güler, “Osmanlı sarayını görme fırsatı bulan seyyahlar, her türlü meyvenin yetiştirildiği akıl almaz güzellikteki bahçelerden söz ederlerdi. Osmanlı döneminde, hem meyve hem de çiçeklerden şerbet, reçel, şekerleme ve hoşaf yapılırdı. Sarayın ve zengin sofralarının gözde şerbetleri gül, nilüfer, menekşe, zambak gibi çiçekler şerbete dönüşürdü. Önemli konuklara bu şerbetler ikram edilirdi. Meyvelerden yapılan demirhindi, vişne, kayısı, nar, subye (kavun çekirdeği) gibi şerbetler de Osmanlı’nın ünlü şerbetleri arasındaydı.” dedi.

BİR TAS ŞERBETE BİR KESE ALTIN

Şerbetin ne kadar özel bir içecek olduğunu bir hikayeyle anlatan Güler, “Kanuni Sultan Süleyman bir gün Yeniçeri Ocağını ziyaret eder. Kendisine, bir tasın içerisinde demirhindi şerbeti ikram edilir. Demirhindi şerbetini içen Kanuni, şerbeti çok beğenir ve içtiği tasa 1 kese altın bırakır. Bu olaydan sonra, şerbet kasesine altın bırakmak ikram geleneği haline gelmiş ve padişah ne zaman yeniçeri ocağını gezse, içtiği tasın içine 1 kese altın bırakarak onları ödüllendirirmiş.” dedi.

Şerbetlerin padişahı demirhindi

  • Bütün şerbetlerin bedene iyi geldiğini ifade eden Güler, “Demirhindi şerbeti 38 çeşit baharatlardan hazırlanan ve her derde deva olan bir şerbettir. Çok fazla faydası olduğu için biz demirhindiyi ‘şerbetlerin padişahı’ olarak adlandırıyoruz. Mide asidini dengeler, kan yapar ve bağışıklığı güçlendirir. Misk-i amber şerbetinin en önemli özelliği de insanı rahatlatması ve sakinleştirmesidir. Subye şerbeti, Fatih Sultan Mehmet Han’ın en sevdiği şerbetlerden biridir. En önemli faydaları akciğer sağlığını korur, kansızlığı giderir ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar.” dedi.

Ustasından nane şerbeti tarifi:

Hazırlanışı: Tencerenizin içerisine şekeri ilave edin. İçerisine; limon ve elmaları rendenin ince yüzüyle rendeleyin. Rendelediğiniz limon ve elmaları avucunuza aldıktan sonra 10 dk rengi çıkana kadar ovalayın. Naneleri bıçak yardımı olmadan elinizle kopartın ve şekerle beraber avucunuzun içinde zerrelerini çıkarmış olmak için uzun süre ovalayın. Tencereye ilave edin. Üzerine su ilave edin. Şerbeti kaynatmadan, karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Yaklaşık 6 saat demlemeye bırakın. En son olarak, rendelediğiniz limonların suyunu ilave edin ve şerbetinizi güzelce süzün. Tekrar yaklaşık 4-6 saat arasında buzdolabında demlendirin. Şerbetiniz hazır. Afiyetle içebilirsiniz.

Osmanlı mutfağının spesyalitesi şerbet
RAMAZAN
Osmanlı mutfağının spesyalitesi şerbet

Ramazan'a özel Osmanlı şerbetleri
FOTOĞRAF 19
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Tarçınlı kayısı kompostosu: Malzemeler:• 500 gr kayısı• 2 adet çubuk tarçın• ½ su bardağı toz şeker• 1,5 litre su - Hazırlanışı:Kayısının çekirdeklerini çıkarıp hilal şeklinde doğrayın. Tüm malzemeleri tencereye alın ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Soğuk servis edin.
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Limonlu reyhan şerbeti: Malzemeler:• 1 adet ince dilimlenmiş limon• ¾ su bardağı kuru reyhan• 1 su bardağı toz şeker• 1,5 litre kaynar su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri sürahide karıştırın ve şekerin erimesini sağlayın. Ilıdıktan sonra süzüp buzdolabında soğutun.
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Nane şerbeti: Malzemeler:• 2 adet ince dilimlenmiş limon• 1 su bardağı toz şeker• 1,5 litre su• 1 demet ayıklanmış taze nane - Hazırlanışı:Nane hariç tüm malzemeleri tencereye alıp kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın ve naneleri içine atıp tencerenin ağzını kapatın. 1 saat demlenmeye bırakın. Şerbeti tamamen süzdükten sonra buzdolabında soğutun.
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Hibiskus şerbeti: Malzemeler:• ¾ su bardağı kuru hibisküs• 1 su bardağı toz şeker• 1,5 litre kaynar su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri sürahide karıştırın ve şekerin erimesini sağlayın. Ilıdıktan sonra süzüp buzdolabında soğutun.
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Böğürtlen kompostosu: Malzemeler:• 500 gr böğürtlen• ¾ su bardağı toz şeker• 1,5 litre su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri tencereye alın ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Soğuk servis edin.
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Çilek kompostosu: Malzemeler:• 500 gr ayıklanmış, doğranmış çilek• 1,5 su bardağı toz şeker• 2 litre su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra buzdolabında soğutun
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Biberiyeli lavanta şerbeti: Malzemeler:• 2 litre kaynar içme suyu• 2 çorba kaşığı kuru lavanta• 2 çorba kaşığı kuru biberiye• 1,5 su bardağı toz şeker• 2 dilim limon - Hazırlanışı:Kaynayan suya biberiye ve lavantaları atın. 2 dakika kaynatın. Limon dilimlerini de atıp üzerini örterek demlemeye bırakın. Soğuduktan sonra süzüp buzdolabında soğutun. Soğuk servis edin.
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Kuru erik hoşafı: Malzemeler:• 10 adet doğranmış kuru erik• 1,5 litre su• 1 su bardağı toz şeker - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Soğuk servis edin
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Demirhindi şerbeti: Malzemeler:• 2 litre içme suyu• 250 gr demirhindi macunu• 1,5 su bardağı toz şeker*• 2 adet çubuk tarçın• 1 parça kök zencefil• 1 tatlı kaşığı karanfil• 1 tatlı kaşığı kabuklu kakule - Hazırlanışı:Su ve demirhindi macununu geceden pişireceğiniz tencerede bekletin. Pişireceğiniz zaman şeker ve kalan malzemeleri de ilave edin. Yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. Şerbet soğuyunca temiz bir tülbentten geçirin ve buzdolabında soğutun. İçmeden önce çalkalayın.
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Meyan kökü şerbeti: Malzemeler:• 1 su bardağı saçak şeklinde meyan kökü• 1 litre su - Hazırlanışı:Meyan kökünü geceden 1 litre suda bekletin. Tülbentten geçirin ve buzdolabında soğutup servis edin.
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Tarçınlı elma kompostosu: Malzemeler:• 3 adet soyulmuş küp küp doğranmış elma• 2 adet çubuk tarçın• 2 adet yıldız anason• 1 su bardağı toz şeker• 1,5 litre su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri tencereye alın ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatın, altını kapatın. Ilıdıktan sonra buzdolabında soğutun
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Sübye şerbeti: Malzemeler:• 2 adet kavunun çekirdekleri• 1 su bardağı toz şeker• 1,5 litre kaynar su - Hazırlanışı:Kavun çekirdeklerini 1 gün boyunca sererek kurutun. Ertesi gün kavun çekirdeklerini havanda iyice ezip dövün. Ezilmiş çekirdekleri ve tüm malzemeleri tencereye alıp 15 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzgeçten geçirip buzdolabında soğutun.
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Fesleğenli kuşburnu şerbeti: Malzemeler:• 1 su bardağı kuru kuşburnu• 1,5 su bardağı toz şeker• 2 litre su• 1 demet ayıklanmış taze fesleğen - Hazırlanışı:Fesleğen hariç tüm malzemeleri tencereye alıp kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın ve fesleğenleri içine atıp tencerenin ağzını kapatın. 1 saat demlenmeye bırakın. Şerbeti tamamen süzdükten sonra buzdolabında soğutun.
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Yeşil erik kompostosu: Malzemeler:• 1 kg olgun yeşil erik• 1,5 su bardağı toz şeker• 2 litre kaynar su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirin. Ilıdıktan sonra buzdolabında soğutun.
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Kiraz kompostosu: Malzemeler:• 500 gr kiraz• 1 su bardağı toz şeker• 1,5 litre su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri tencereye alın ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatın. Ocağı kapatın. Soğuk servis edin.
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Kuru dut hoşafı: Malzemeler: • 2 su bardağı kuru dut • 1,5 litre su • 1 su bardağı toz şeker Hazırlanışı: Tüm malzemeleri tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra buzdolabında soğutun
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Üzüm kompostosu: Malzemeler:• 3 su bardağı taze üzüm tanesi• 1,5 su bardağı toz şeker• 2 litre su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra buzdolabında soğutun.
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Nektarin kompostosu: Malzemeler:• 4 adet orta boy soyulmuş küp küp doğranmış nektarin• 1 su bardağı toz şeker• 1,5 litre su - Hazırlanışı:Tüm malzemeleri tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra buzdolabında soğutun
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Ramazan'a özel Osmanlı şerbetleri
Ramazan'a özel Osmanlı şerbetleri
Eski zamanlarda şu anki soğuk içeceklerin yerini şerbetler alıyordu. Birçok hastalığa iyi geldiği gibi özellikle Ramazan ayında sindirme yardımcı olması ve vücuttaki sıvı/şeker dengesini sağlar. İşte Osmanlı mutfağından içinizi serinletecek 18 şerbet tarifi:
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