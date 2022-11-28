Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre göre Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvurularını 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. İşte ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığına ataması yapılacak personel için yapılan 'tercih kılavuzu' açıklaması

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TERCİH KILAVUZU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan Tercih kılavuzu ile şehir hastaneleri ve Sağlık Kuruluşlarına En az lise mezunu 31 bin 183 Sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlara ilişkin kontenjan dağılımı ve tercih kılavuzlarına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuruları 30 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Başvuru süreci 5 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Kontenjan Dağılımı:

Lise Mezunu Kadroları:

Sağlık Bakanlığı lise mezunu toplamda 1605 Sağlık personeli ve 483 sözleşmeli personel olmak üzere 2088 personel alımı yapılacak. Buna göre,

483 Hemşire,

1117 Sağlık Teknisyeni ( 79 Anestezi Teknisyeni, 15 Çevre Sağlığı, 520 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, 69 Laboratuvar ve 89 Röntgen teknisyeni )

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Ön Lisans Mezunu Kadroları:

Ön Lisans mezunu 20582 Sağlık personeli alınacak.

Sağlık Teknikeri (23 Adli Tıp Sağlık Teknikeri, 304 Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, 147 Ameliyat Teknikeri, 460 Anestezi, 83 Çevre Sağlığı, 98 Diş Teknikeri, 126 Diyaliz Teknikeri, 196 Eczane Teknikeri, 490 Evde Bakım Teknikeri, 177 Fizik Tedavi Teknikeri, 1098 İlk ve Acil Yardım Teknikeri, 49 İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri, 421 Laboratuvar, 114 Odyometri Teknikeri, 20 Optisyen, 129 Ortopedi Teknikeri, 20 Podolog Teknikeri,27 Radyoterapi, 499 Röntgen, 15537 Tıbbi Sağlık Sekreteri, 400 Yaşlı Bakım Teknikeri )

Lisans Mezunu Kadroları:

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7813 Sağlık Personeli ve 700 Sözleşmei personel oolmak üzere toplamda 8513 personel alımı yapılacak.

Sağlık Personeli alımı kontenjanları:

27 Biyolog,

98 Çocuk Gelişimcisi,

41 Dil ve Konuşma Terapisti,

245 Ebe,

490 Fizyoterapist,

4998 Hemşire,

28 İş ve Uğraşı Terapisti,

25 Odyolog,

25 Perfüzyonist,

245 Psikolog,

32 Sağlık Fizikçisi

89 Sosyal Çalışmacı,

Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjanları:

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400 Büro Personeli,

38 İstatisitkçi,

70 Bilgisayar Mühendisi,

116 Biyomedikal Mühendisi,

15 Çevre Mühendisi,

10 Elektrik Elektronik Mühendisi,

24 Endüstri Mühendisi,

27 İnaaş Mühendisi,