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Samsun Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Samsun Kurban Bayramı namazı vakti Diyanet İşler Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 05.40 olarak belirlendi. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Kurban bayramı namazı, cemaatle camiide kılınır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise mükked sünnettir. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte sorunun cevabı ve Samsun namaz vakitleri.

17:05 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsun bayram namazı

Samsun bayram namazı

Samsun bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. Samsun'da bayram namazı saati 05.40 olarak belirlendi. Peki bayram namazı nasıl kılınır? İşte adım adım sorunun cevabı.

Samsun bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Samsun'da bayram namazı saati 05.40'ta kılınacak.

AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran 2023 Salı günü olacak.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

28 Haziran 2023 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?

29 Haziran 2023 Perşembe

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?

30 Haziran 2023 Cuma

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?

1 Temmuz 2023 Cumartesi




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Uşak Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023