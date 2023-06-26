Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Rize'de bayram heyecanı yaşanıyor: Rize bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Rize bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...